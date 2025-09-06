Sjefstrateg advarer: Historien kan gjenta seg

Bank of Americas (BofA) sjefstrateg Michael Hartnett advarer om at dagens kapitalmarkeder i økende grad formes av politiske inngripener og tiltak, slik som på 1970-tallet.

Hartnett trekker paralleller til president Nixons periode, hvor man så økte budsjettunderskudd, pengepolitiske eksperimenter og forsøk på å bekjempe inflasjon gjennom pris- og lønnskontroll.

– Nixon-analogen sier at vi i 2025/26 vil trenge «priskontroller» for å stoppe inflasjon, skriver Hartnett.

Indirekte priskontroll

På 1970-tallet var det en bølge av politiske intervensjoner som førte til store svingninger i aksje- og rentemarkedene, og Hartnett mener lignende mønstre nå gjentar seg.

Ifølge strategen er det risiko for at dagens finanspolitiske eksperimenter, fra Trump-administrasjonens grep for å kontrollere energi-, helse- og boligkostnader til forventede rentekutt fra Federal Reserve, kan føre til en ny inflasjonsbølge.

– Den usynlige hånd er blitt en synlig neve, skriver Hartnett.

Selv om ingen eksplisitte priskontroller er innført i 2025, har Trumps tiltak, som lavere legemiddelpriser, energideregulering og boligtiltak, hatt en lignende funksjon. Dette har ifølge Hartnett slått ut i markedet, der sektorer som energi, helse og bolig er under press, mens «nasjonale sikkerhetsvinnere» som Big Tech og forsvarsselskaper gjør det sterkt.

– Markedet spiller fortsatt Trump-politikk ved å shorte sektorer som driver inflasjonen, fastslår Hartnett.

– Neste mest sårbare sektor er strøm, gitt Trumps løfte om å halvere strømprisene, fortsetter Hartnett.

Fra Nifty Fifty til Mag7

For å underbygge poenget sitt vises det til at de store «Nifty Fifty»-selskapene dominerte tidlig på 1970-tallet. I dag gjelder de såkalte «Magnificent 7» – de største amerikanske teknologiselskapene – i børsoppgangen. Men som den gang, kan en ny inflasjonsbølge og renteoppgang endre bildet dramatisk.

– Tidlig 70-tallsboom ble etterfulgt av et stort kræsj i 1973/74, da inflasjonen steg og rentene ble tvunget opp. Det endte med et fall i aksjemarkedet på 45 prosent, påpeker Hartnett.