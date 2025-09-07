Amerikanske tolltariffer: – Like høye som under depresjonen

For hva bygger så sjokkspådommen på? Jo, dersom alle Trumps varslede tolltariffer faktisk rulles ut i løpet av høsten – noe som fremstår høyst sannsynlig gitt presidentens politiske handlingsrom – vil en gjennomsnittlig amerikansk konsument kunne stå overfor en effektiv tollsats på over 18 prosent. Et slikt nivå har vi ikke sett siden 1934. Den gang ble en rekke tollsatser innført som i stor grad ble veltet over på husholdningene. Analysebyrået advarer om at historien kan gjenta seg: Amerikanske bedrifter har allerede signalisert at de ikke vil absorbere kostnaden selv, men i stor grad sende den videre til forbrukerne gjennom høyere priser.

Utløste nedgangstider

Det er heller ikke utenkelig at nye, harde tollsatser kan bli en realitet, advarer Absolute Strategy Research – akkurat som på 1920- og 30-tallet. Den gang ble stadig nye tollskjerpelser rullet ut, som Emergency Tariff Act av 1922 og de beryktede Smoot-Hawley-tariffene. Resultatet ble katastrofalt: proteksjonismen bidro sterkt til å utløse de økonomiske nedgangstidene i mellomkrigstiden, der Wall Street måtte tåle flere år med tosifrede inntjeningsfall.

Mindre global handel, men ...

Eksport utgjør bare litt over ti prosent av USAs BNP, mot rundt 30 prosent i snitt for OECD-landene. Amerikansk næringsliv er dermed i stor grad skjermet fra tollsatsene – i hvert fall på papiret. Men makroøkonomien forteller en annen historie: kraftige sjokkprisøkninger i enkelte sektorer vil gradvis smitte over i resten av økonomien. Etter hvert svekkes kjøpekraften også i de mer hjemmeorienterte bransjene, og den samlede effekten kan bli et bredt etterspørselsfall.

Heiser rødt flagg

Byrået heiser nå det røde flagget og peker på en slående kontrast: til tross for rekordhøye tollsatser forventer analytikerne fortsatt at S&P 500-selskapene i 2026 skal levere en inntjening pr. aksje som vokser med 11 prosent – høyere enn tiårssnittet på 10,4 prosent. Wall Street-investorene later dermed til å overse at tollsatser historisk sett har vært kraftig inflasjonsdrivende. Bekymringen er imidlertid i ferd med å bre seg med full styrke i rente- og kredittmarkedene. Renten på 30-årige amerikanske statsobligasjoner har nå passert nær fem prosent – et nivå vi ikke har sett på to tiår – og langt over hva amerikanerne sto overfor bare for kort tid siden. Det sender et iskaldt varsko om at markedets prising og realøkonomiens tyngdelov er i ferd med å støte sammen.