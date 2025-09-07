Ettersom Kina har bygget seg opp som tilbyder av sjeldne jordmetaller, har man ikke sett behov for produksjon av dette i Vesten. For å lage magneter trengs ulike jordmetaller, og i praksis har dermed ikke USA mulighet til å produsere raketter eller F-35-jagerfly uten kinesisk sourcing. Dette er bare ett av mange eksempler på små deler av leverandørindustrien som er blitt outsourcet og skaper et geopolitisk problem for USA. Med dette som bakteppe virker ønsket om å «reshore», altså flytte hjem deler av produksjonskjeder, rasjonelt og høyst nødvendig.

Verden har likevel forandret seg siden glansbildet som president Donald Trump ser ut til å ønske seg tilbake til. Ovenfor nevnte vi det teknologiske lederskapet USA fortsatt besitter, hvorav design og produksjonsutstyr til halvledere for å trene kunstig intelligens kanskje er det viktigste. Der Kina puster dem i ryggen, er i nye fremvoksende industrier.

Oppbyggingen av bilgiganter som Byd, og en hel leverandørindustri rettet mot elektriske kjøretøy, har gitt læringseffekter på komponenter som elmotorer og sensorer. De samme elmotorene benyttes også i droner, roboter eller vindkraftanlegg. Komponenter utviklet for sivilt bruk vil også kunne brukes militært, og krigen i Ukraina viser viktigheten av blant annet droner på slagmarken.

ARTIKKELFORFATTER: Delphi-forvalter Ivar Harstveit. Foto: Lars Brænden Schram





Det nye øst-vest-kappløpet vil derfor handle om å vinne lederskapet innen de nye høyteknologiske industriene. Nye fabrikker vil ha et høyt innslag av automasjon, som såkalte «dark factories» i Kina, med så stort innslag av roboter at fabrikkene går uten lys. I tillegg må USA og allierte land bygge opp kapasitet på mer tradisjonelle industrier som jordmetaller, stål og verft.

Hvorfor skal en forvalter eller investor bry seg om geopolitiske spenninger? Foruten den åpenbare risikoen for selskaper som har forsyningskjeder i fare, gir dette enorme muligheter. For eksempel har USA en aldrende infrastruktur og et strømnett som ikke er i stand til å håndtere en reindustrialisering (langt mindre kombinert med strømslukende datasentre). Dette vil gi årelang medvind for amerikanske infrastrukturselskaper eller industriselskaper som produserer elektroniske komponenter.

Vi ser også sterke trender innen robotikk og droneselskaper, som for eksempel lidar-sensor-selskapet Ouster eller det kinesiske humanoid-robotselskapet Ubtech. Ringvirkningene vil også påvirke energi og råvarer, med kjernekraftselskaper og utvinnere av sjeldne metaller som spennende tematikk. Til slutt er det verdt å nevne at i denne mer multipolare verdenen ser kapitalen ut til å flyte andre steder enn bare USA, og gir muligheter i fremvoksende økonomier, inkludert Kina.