Granskningen avsluttet
I seks år har USAs finanstilsyn gransket Swedbank. Nå er resultatet av granskningen klart.
Publisert 7. sep. | Oppdatert 7. sep.
Etter å ha gransket det Swedbank omtaler som «historiske mangler» siden 2019 har USAs finanstilsyn – SEC – nå informert banken om at granskningen er avsluttet, melder Swedbank.
Det kommer ingen reaksjoner, ifølge banken.
SEC-etterforskningen startet i 2019 og gjaldt tidligere mangler knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering, samt svakheter i informasjonsgivningen ved Swedbanks baltiske filialer.
Usikkerheten rundt banken er imidlertid ikke over, for USAs justisdepartement og New Yorks finanstilsyn gransker fortsatt Swedbank.