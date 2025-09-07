Etter å ha gransket det Swedbank omtaler som «historiske mangler» siden 2019 har USAs finanstilsyn – SEC – nå informert banken om at granskningen er avsluttet, melder Swedbank.

Det kommer ingen reaksjoner, ifølge banken.

SEC-etterforskningen startet i 2019 og gjaldt tidligere mangler knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering, samt svakheter i informasjonsgivningen ved Swedbanks baltiske filialer.

Usikkerheten rundt banken er imidlertid ikke over, for USAs justisdepartement og New Yorks finanstilsyn gransker fortsatt Swedbank.