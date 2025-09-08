Statsministeravgang løfter Tokyo-børsen

Det er blandet stemning på Asia-børsene mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 1,30 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,89 prosent.

Natt til søndag meldte Japans statsminister Shigeru Ishiba at han har bestemt seg for å gå av. I juli tapte regjeringskoalisjonen med Ishibas parti LDP og småpartiet Komeito flertallet i det japanske overhuset i et katastrofevalg.

Japan har for vane å bytte statsminister ofte, og hans forgjenger Fumio Kishida satt relativt lenge etter landets målestokk med sine tre år.

«Japan står nå inn i fjerde kvartal overfor en periode med usikkerhet. Selv om den neste LDP-lederen vanligvis automatisk vil bli statsminister, er det en teoretisk mulighet for at opposisjonen kan slå seg sammen under en rivaliserende kandidat for statsministervervet», skriver analytikere i BMI i en oppdatering, ifølge CNBC.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,17 prosent, CSI 300 faller marginale 0,01 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,35 prosent.

Kinas handelsbalanse viste i august et overskudd på 102,3 milliarder dollar, opp fra 98,24 milliarder dollar i juli. Økonomene hadde på forhånd ventet et overskudd på 99,2 milliarder dollar.

Eksporten vokste 4,4 prosent over året, mot en ventet vekst på 5 prosent. Importen vokste 1,3 prosent, sammenlignet med ventet 3,0 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,20 prosent. Nifty 50 i India legger på seg 0,37 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,35 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,06 prosent.