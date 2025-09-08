Dette skjer i dag

Apple Podcast:

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Norske Nanopower Semiconductors har hentet 115 millioner kroner i frisk kapital – til dobbelt så høy prising som sist.

USA-milliardær Bjørn Erik Borgen kommer inn som nest største eier, mens Arne Blystad fortsatt er størst.

Selskapet har kapret tidligere teknologidirektør i Nordic Semiconductor, Svein-Egil Nielsen, som ny toppsjef.

Nanopower sin chip kan spare opptil 90 prosent av strømforbruket, og produksjonen starter mot slutten av året.

På Ustaoset har hyttemarkedet tatt en pause. Megler Christian Haatuft forteller at det var fart i juli og august, men at «så sluknet det helt». Nå er det over 180 hytter til salgs i Hol, mer enn dobbelt så mange som for to år siden.

Kjøperne Bente Skjelbred og Stein Irgens sier: «Jeg tror det er et bedre marked enn på lenge for kjøpere.»

Prisene har falt mellom 5 og 15 prosent etter pandemien, og budrunder er sjeldne.

Oslofjordtunnelen skal få et nytt løp – men prislappen er høy på nesten 8 milliarder kroner. Årsaken er en lang liste med miljøkrav.

Samfunnskontakt Tor Valdvik i Kongelig Norsk Automobilklub sier: «Vi kan gjøre veiene våre betydelig tryggere dersom vi legger bort tullete, kostnadsdrivende symbolpolitikk.»

Statens vegvesen svarer at miljøkravene kan øke kostnadene med 3 til 7 prosent, men at de er nødvendige for å nå klimamålene. Mer enn halvparten av de 8 milliardene skal tas inn i bompenger. For bilistene kan passeringen ende på 135 til 145 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyres fall.

«Høyre har tapt. Erna Solberg har tapt. Og de borgerlige partiene har tapt,» skriver han. En måling gir Høyre bare 13,9 prosent – og alt tyder på at Høyre får sitt dårligste valg i partiets 140-årige historie, tror Hegnar.

Han peker på at MDG kan bli valgets joker, men legger til: «Erna Solberg kan starte nedpakkingen av partilederkontoret nå. Hun satset, men nådde ikke opp. Det kunne ikke gått verre.»

Og Hegnar avslutter med ordene: «Når alt ser som mørkest ut, får man finne på noe nytt. Kvelden er ikke over.»