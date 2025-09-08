Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at svake jobbtall fra USA (Nonfarm Payrolls) skapte fredag nye bevegelser i markedene.

«Tallene styrker forventningene om at Federal Reserve (Fed) kan komme til å kutte styringsrenten allerede neste uke. Investorene ser dermed svakheten i arbeidsmarkedet som en mulig vei til lavere kapitalkostnader. Spørsmålet er imidlertid om dette er begynnelsen på et «Goldilocks-scenario» – hvor økonomien kjøles ned uten å falle inn i resesjon – eller et signal om at en større nedtur allerede er i gang», skriver Berntsen.

Analytikeren påpeker at for at et positivt scenario skal materialisere seg, må Fed klare å stabilisere arbeidsmarkedet uten å utløse ny inflasjon.

«Historisk sett har dette vært krevende. I perioder der sentralbankene kutter for å avverge nedgang, har økonomien ofte allerede mistet mer fart enn forventet»

«Markedene priser nå inn en myk landing, noe som på kort sikt kan støtte både amerikanske og globale aksjer. Men risikobildet er todelt: dersom svakere sysselsetting viser seg å være starten på en mer alvorlig nedtur, vil optimismen raskt kunne snu», skriver Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på Asia-børsene mandag morgen. I Japan stiger Nikkei 1,30 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,89 prosent.

Natt til søndag meldte Japans statsminister Shigeru Ishiba at han har bestemt seg for å gå av. I juli tapte regjeringskoalisjonen med Ishibas parti LDP og småpartiet Komeito flertallet i det japanske overhuset i et katastrofevalg.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,17 prosent, CSI 300 faller marginale 0,01 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,35 prosent.

Kinas handelsbalanse viste i august et overskudd på 102,3 milliarder dollar, opp fra 98,24 milliarder dollar i juli. Økonomene hadde på forhånd ventet et overskudd på 99,2 milliarder dollar.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 1,19 prosent til 66,28 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,15 prosent på 62,58 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De tre toneangivende indeksene nådde intradag rekordhøye nivåer, og S&P 500 var opp 0,5 prosent til 6.531,5 poeng. Nasdaq og Dow Jones var henholdsvis opp 0,8 og 0,3 prosent.

Utover dagen snudde imidlertid indeksene, og S&P 500 endte ned 0,42 prosent, mens Nasdaq og Dow Jones falt henholdsvis 0,15 og 0,51 prosent.

Tesla steg 3 prosent etter at styret i selskapet foreslo en ny lønnspakke til konsernsjef Elon Musk på nesten 1.000 milliarder dollar over det neste tiåret. Lønnspakken har en rekke betingelser, som blant annet at Tesla når en markedsverdi på 8.500 milliarder dollar innen 2035, mot dagens 1.120 milliarder dollar.

Teknologiselskapet Broadcom utmerket seg også og endte opp 9,4 prosent til 334,9 dollar etter at de torsdag kveld rapporterte inntekter for tredje kvartal på 15,952 milliarder dollar, opp 22 prosent mot tredje kvartal i fjor.