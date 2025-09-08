Oslo Børs åpner rett opp…

(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet opp mandag morgen.

Etter 48 minutters handel står hovedindeksen i 1.635,35, opp 0,58 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 640 millioner kroner.

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 1,80 prosent til 66,68 dollar fatet, mens den ble omsatt for 65,50 dollar ved børsslutt fredag. WTI-oljen stiger 1,15 prosent på 62,58 dollar fatet.

Equinor styrkes 0,71 prosent til 241,10 kroner. Aker BP er opp 0,49 prosent til 245,40 kroner, og Vår Energi klatrer 0,49 prosent til 33,14 kroner.

Bevegelser

Frontline er dagens foreløpig mest omsatte aksje, med en en oppgang på 2,66 prosent til 227,90 kroner. VLCC-ratene fortsetter å stige kraftig, og ifølge Fearnleys steg de fredag 8,9 prosent på strekningen Midtøsten-Kina.

Hunter Group styrkes 7,64 prosent til 1,21 kroner, og aksjen er hittil i år opp 155,00 prosent.

Höegh Autoliners meldte i morges om en gjennomsnittlig nettofraktrate i august på 82,3 dollar pr. kubikkmeter, opp 1,1 prosent sammenlignet med snittraten de siste tre månedene. Rederiet transporterte i august 1,3 millioner kubikkmeter last. Aksjen klatrer 0,80 prosent til 112,80 kroner.

Ellers blant de mest omsatte shippingaksjene styrkes BW LPG 3,35 prosent til 157,40 kroner, mens Hafnia klatrer 2,01 prosent til 62,00 kroner.

Dolphin Drilling har mottatt tegninger på totalt 446,8 millioner aksjer i reparasjonsemisjonen, basert på en foreløpig opptelling ved utløpet av tegningsperioden fredag. Emisjonen gjaldt opptil 27,8 milliarder nye aksjer til en kurs på 0,01 kroner. Dolphin-aksjen er nå opp 2,20 prosent til 0,01 kroner.

Yara stiger 0,08 prosent til 360,20 kroner. Danske Bank har nå oppgradert gjødselgiganten fra

hold til kjøp, og oppjusterer samtidig kursmålet fra 410 til 415 kroner.

En av de største dagligvarekjedene i Portugal, MC, har nå valgt StrongPoints ordreplukkingsløsning. Det sender StrongPoint-aksjen opp 4,72 prosent til 11,10 kroner.