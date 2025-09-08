Swedbank står fortsatt overfor betydelig risiko fra amerikanske myndigheter, til tross for at det amerikanske finanstilsynet SEC (Securities and Exchange Commission) nå har avsluttet sin seks år lange etterforskning uten sanksjoner, ifølge Bloomberg.

Etterforskningene fra det amerikanske justisdepartementet (DOJ) og New York Department of Financial Services pågår fremdeles, og anses av analytikere å være mer alvorlige.

Danske Bank-analytiker Mark Elving Naur mener DOJ-saken utgjør den største risikoen, ettersom den gjelder «økonomisk mer alvorlige forhold».

Likevel oppfattes SECs beslutning som en positiv utvikling for den Stockholm-baserte banken.

Venter på DOJ

DNB Carnegies analytiker Nicolas McBeath sier til Finansavisen at SEC-avgjørelsen ikke endrer så mye, og at det er justisdepartementets etterforskning som utgjør den største usikkerhetsfaktoren.

– Til sammenligning utgjorde SEC under 15 prosent av det totale beløpet i Danskes forlik med amerikanske myndigheter i 2022, mens DOJ sto for nesten 90 prosent, sier analytikeren.

– Det er også viktig å merke seg at SEC og DOJ undersøker to forskjellige ting – informasjonsplikt vs. antihvitvasking (AML)-kontroller – så utfallet hos SEC gir begrenset overføringsverdi, legger han til.

McBeath sier at de forventer en nokså begrenset kursreaksjon mandag ettersom det ikke foreligger noen oppdatering om DOJ-prosessen, og fordi Swedbanks verdsettelse ikke lenger reflekterer en betydelig AML-rabatt (P/E 11x, på linje med svenske konkurrenter).

Historiske mangler

Swedbank opplyste i helgen at «nok en etterforskning av historiske mangler er lagt bak oss». SEC-etterforskningen, som startet i 2019, var rettet mot tidligere svakheter knyttet til antihvitvasking, terrorfinansiering og informasjonshåndtering ved bankens baltiske filialer.

Banken, som allerede ble bøtelagt med fire milliarder kroner av svenske myndigheter i 2020 for brudd på antihvitvaskingsreglene, opplyser at den ikke kan vurdere det økonomiske utfallet eller tidslinjen for de amerikanske etterforskningene.

Bloomberg Intelligence har tidligere anslått at eventuelle bøter kan komme på nivå med de svenske, rundt 386 millioner dollar. Samtidig kan beløpet stige opp mot én milliard dollar dersom straffene struktureres på samme måte som i Danske Banks oppgjør i 2022.