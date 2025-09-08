Tottenham Hotspur bekrefter at eierne har mottatt to tilnærminger om oppkjøp, men begge ble blankt avvist.

SLUTTET: Etter 25 år trakk Daniel Levy seg som styreleder for Tottenham Hotspur for noen dager siden. Foto: Bloomberg

I en uttalelse søndag opplyser klubben at majoritetseier ENIC Sports & Developments Holdings har mottatt og «entydig avvist» henvendelser fra to grupper: et investeringsselskap kontrollert av tidligere Newcastle United-medeier Amanda Staveley, PCP International Finance, samt et konsortium ledet av Roger Kennedy og Wing-Fai Ng.

– Tottenham Hotspur er ikke til salgs, og ENIC har ingen intensjon om å akseptere noe tilbud om å selge sin eierandel i klubben, heter det i uttalelsen fra styret.

Ikke til salgs (for under 50 mrd.)

Tottenhams eierstruktur er komplisert av at ENIC, som eier nær 87 prosent av klubben, er underlagt oppkjøpskoden. Resten eies av en gruppe minoritetsinvestorer. Ifølge Bloomberg eier Daniel Levy, som nylig gikk av etter nesten 25 år som styreleder, nær 30 prosent av ENIC. Mens Joe Lewis, ENICs hovedaksjonær, overførte sin andel til et familietrust i 2022.

VIL IKKE SELGE: Hovedaksjonær Joe Lewis i Tottenham Hotspur. Foto: Bloomberg

En kilde nær Lewis-familien slo søndag fast til Sky Sports: – Klubben er ikke til salgs.

Eventuelle oppkjøpsbud på Spurs vil måtte ligge på godt over 3,5 milliarder pund, drøyt 47 milliarder kroner, for å anses som realistiske, ifølge kilder i City.

Tottenham peker i sin egen uttalelse på at klubben de siste 25 årene er blitt «transformert» – med regelmessig deltagelse i europeiske turneringer, investeringer i akademi og spillere, samt byggingen av et nytt stadion i verdensklasse.

VISTE INTERESSE: Tidligere minoritetseiere i Newcastle, Amanda Staveley, har de siste ukene vært i samtaler med mulige støttespillere om et potensielt bud på Tottenham. Foto: Bloomberg

Trekker seg

Kilder opplyser til Sky Sports at Amanda Staveley i løpet av de siste ukene har vært i samtaler med mulige støttespillere til et bud. Hun ventes imidlertid mandag å komme med en uttalelse der hun gjør det klart at hun ikke har til hensikt å overta Tottenham.

Staveley og ektemannen Mehrdad Ghodoussi forlot Newcastle i fjor sommer,etter å ha vært direktører og minoritetseiere siden 2021.

Ifølge den britiske oppkjøpskoden (Takeover Code) må både PCP og konsortiet senest 5. oktober enten enten annonsere et formelt bud eller erklære at de trekker seg. Fristen kan forlenges dersom Takeover Panel gir samtykke. Dermed er det nå innledet en formell tilbudsperiode.