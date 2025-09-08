Kina forbereder gjenåpning av sitt innenlandske obligasjonsmarked for store russiske energiselskaper, skriver Financial Times, og viser til to kilder med kjennskap til saken.

Ifølge kildene var det på et møte i Guangzhou i slutten av august at høytstående representanter for kinesiske finansreguleringsmyndigheter ga russiske energitopper beskjed om at de støtter planene om å utstede såkalte renminbi-noterte «panda bonds.»

Les også Trumps tollpolitikk samler Asia mot USA Handelskrigen Trump har iverksatt mot asiatiske land skaper ringvirkninger. Usikkerheten brer seg på finansmarkedene i India mens aksjekursene i Kina har steget kraftig.

Styrker båndene

Et slikt låneopptak vil i så fall bli den første russiske selskapsfinansieringen i Fastlands-Kina siden president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina i 2022, og de første russiske obligasjonene utstedt på det kinesiske markedet Kinas siden aluminiumsprodusenten Rusal utstedte «panda bonds» for 1,5 milliarder renminbi (210 millioner dollar) i 2017.

Omfattende amerikanske og europeiske sanksjoner har siden Putins invasjon stengt russiske låntakere ute fra verdens finansmarkeder, og kinesiske banker har holdt seg unna avtaler med russiske selskaper av frykt for sekundærsanksjoner.

Men stadig tettere bånd mellom Beijing og Moskva har gjort bankene mindre forsiktige, påpeker avisen, som også viser til at renminbien blir en stadig viktigere valuta for en kriserammet russisk økonomi.

Les også Financial Times: – Kreml ser ikke ut til å bry seg Russisk GPS-jamming kan få passasjerfly til å styrte på Nato-territorium. Men Kreml ser ikke ut til å bry seg, skriver Financial Times.

Sanksjonsrisiko

Financial Times-kildene hevder at Kinas obligasjonsmarked i første omgang blir gjenåpnet bare for et knippe selskaper, og det statseide kjernekraftselskapet Rosatom ventes å bli et av de første til å utstede obligasjoner.

Advokater advarer ifølge avisen om at vellykkede obligasjonsutstedelser vil kreve at russiske selskaper håndterer kinesiske bankers vedvarende sanksjonsbekymringer, da bankene er de viktigste kjøperne og meglerne av «panda bonds.»

– Megleren vil fortsatt stå overfor risikoen for sekundærsanksjoner fra USA, og bankene vil slite med å skjule sin involvering i et offentlig marked, sier partner Allen Wong i Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm.

Les også – Husk «blodet» vi ga dere USAs president Donald Trump håper at Kina husker USAs bidrag til landet i andre verdenskrig, og ønsker samtidig president Xi Jinping en flott feiring.

Putin og Xi undertegnet samarbeidsavtaler Russlands president Vladimir Putin er på besøk i Beijing der han tirsdag undertegnet rundt 20 samarbeidsavtaler med sin kinesiske motpart Xi Jinping.

– Vil utnytte Trump-kaoset Kina og president Xi Jinpings storslagne parade onsdag denne uken er mer enn en «show-off» av militær slagkraft. På gjestelisten finner vi både Vladimir Putin og Kim Jong-un.

Skrot eller gull?

Utenlandske selskaper som vil ha tilgang til det kinesiske obligasjonsmarkedet trenger sterk kredittvurdering, Fredag fikk Gazprom en AAA-rating med stabile utsikter fra Shenzhen-baserte CSCI Pengyuan. Tidligere har både LNG-produsenten Novatek og Rosatom-datterselskapet Atomenergoprom ifølge Financial Times sikret seg kinesiske kredittvurderinger.

Dette står i kontrast til amerikanske Fitch Ratings, som i 2022 nedgraderte Gazprom til en CC-rating – et nivå som indikerer at mislighold er «sannsynlig», før alle vurderinger av russiske selskaper ble trukket tilbake for å etterleve EUs sanksjoner.

– Den enes skrot er den andres gull. Fitchs vurdering kan være riktig for deres egne kunder, men for kinesiske eller til og med indiske investorer kan disse russiske avtalene, om gjennomført, være de mest solide aktivaene i markedet, sier en prosjektleder i et av Kinas ledende ratingbyråer.