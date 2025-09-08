DNB Carnegie: Tar uvanlig grep – anbefaler ti aksjer

I løpet av forrige uke falt DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 1,5 prosent, og mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,3 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 30,3 prosent hittil i år.

Forrige ukes vinnere var Link Mobility og Hafnia, som gikk opp henholdsvis 5,2 prosent og 0,4 prosent. Verst gikk det med Nordic Semiconductor og Norwegian som begge gikk ned 5,8 prosent.

Denne uken gjør DNB Carnegie en rekke endringer i den anbefalte porteføljen. Strateg Paul Harper kvitter seg med Yara etter at momentumet har stoppet opp. Siden aksjen ble inkludert i porteføljen i begynnelsen av januar, har den steget 18,3 prosent.

Fire nye aksjer inn i porteføljen

Samtidig velger han å inkludere hele fire nye aksjer i porteføljen – Gjensidige, Frontline, SalMar og Sats.

– Jeg har ikke gjort så mange endringer på én gang tidligere, sier Paul Harper til Finansavisen.

– SalMars operasjonelle problemer ser ut til å ligge bak i tid, samtidig som lakseprisene ser ut til å bunne ut og sektorens sesongmønster bedres. Det er også verdt å merke seg at SalMar har en høy short-interesse som sannsynligvis snart må dekkes inn, sier Harper.

Gjensidige har et positivt momentum i inntjeningen, samtidig som strategen understreker at aksjen tilfører en defensiv diversifisering til porteføljen. Når det gjelder Frontline minner han om at OPECs produksjonsøkninger sammenfaller med den sesongmessig sterkeste perioden i året for tankaksjer.

Harper ser flere kurstriggere som kan bidra til å løfte Sats fremover, og trekker i den anledning frem en sterk prissettingskraft, relativt ikke-syklisk inntjening, positiv EPS-momentum og en attraktiv verdsettelse.

– Gjensidige og Sats er med for at porteføljen ikke skal være for tung innen tank, sjømat og tech. Begge har positive inntjeningsestimater og er gode defensive kandidater, sier Harper.