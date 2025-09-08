Halvveis ut i handelsdagen ligger hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent til 1.634,49 poeng.

Dagens bevegelser

En av de største dagligvarekjedene i Portugal, MC, har nå valgt StrongPoints ordreplukkingsløsning. Det sender StrongPoint-aksjen opp 6,6 prosent til 11,30 kroner.

Tankrederiet Frontline er dagens foreløpig mest omsatte aksje, med en en oppgang på 2,3 prosent til 227,50 kroner. VLCC-ratene fortsetter å stige kraftig, og ifølge Fearnleys steg de fredag 8,9 prosent på strekningen Midtøsten-Kina. Hunter Group ligger ved lunsj opp 8,4 prosent til 1,22 kroner.

Höegh Autoliners meldte i morgentimene om en gjennomsnittlig nettofraktrate i august på 82,30 dollar pr. kubikkmeter, opp 1,1 prosent sammenlignet med snittraten de siste tre månedene. Rederiet transporterte i august 1,3 millioner kubikkmeter last. Etter noen timers handel omsettes aksjen for 114,20 kroner, opp 2,1 prosent.

Flere shippingaksjer gjør det bra, der BW LPG ligger opp 2,4 prosent til 156 kroner pr. aksje, mens Hafnia omsettes for 62,26 kroner, opp 2,4 prosent.

Dolphin Drilling melder at selskapet har mottatt tegninger på totalt 446,8 millioner aksjer i reparasjonsemisjonen, basert på en foreløpig opptelling ved utløpet av tegningsperioden fredag. Emisjonen gjaldt opptil 27,8 milliarder nye aksjer til en kurs på 0,01 kroner. Aksjen åpnet med oppgang, men ligger ved lunsj flatt på 0,01 kroner.

Yara ligger opp 0,4 prosent til 361,40 kroner. Danske Bank har nå oppgradert gjødselgiganten fra hold til kjøp, og oppjusterer samtidig kursmålet fra 410 til 415 kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 66,74 dollar, opp 1,8 prosent, mens Brent-oljen med levering i november omsettes for 66,83 dollar pr. fat, opp 2 prosent.

Børslokomotivet Equinor stiger 1 prosent til 241,90 kroner, Aker BP ligger opp 0,8 prosent til 246,10 kroner mens Vår Energi er opp 1 prosent til 33,32 kroner.