Småsparere rammet av svindel: Hundretalls millioner borte

Hundretalls millioner kroner kan ha gått tapt blant småsparere som følge av svindel, melder Dagens industri.

Svindlerne skal ha brukt falske fremstillinger av kjente personer, som sentralbanksjef Erik Thedéen og profiler som Günther Mårder og Christer Gardell, for å lokke småsparere inn.

Svindelen skjer gjennom annonser på Facebook og Instagram, der ofrene deretter blir invitert inn i lukkede grupper på Whatsapp.

I et nylig tilfelle har småsparere fått investeringsråd om ukjente kinesiske selskaper notert på Nasdaq-børsen i New York. Kort tid etter kollapset aksjene, mens svindlerne solgte seg ut med gevinst – klassisk «pump and dump».

Opptil en halv milliard

Svenske myndigheter vil nå samle inn opplysninger fra storbanker og nisjebanker for å kunne beregne hvor store tap det er snakk om. Ifølge Finansinspektionen kan det i dette tilfellet dreie seg om opptil en halv milliard kroner, ifølge Di.

– Vår oppfatning er at dette er et stort problem og en svært viktig sak. Det handler om tilliten til kapitalmarkedet, sier avdelingsleder Jimmy Kvarnström i Finansinspektionen.

– I stor grad handler det om å øke bevisstheten hos forbrukere, men også om at banker og handelsplattformer må se nærmere på problemstillingen. De bør kunne gå ut med advarsler, informasjon og kanskje innføre ulike typer sperrer, sier Kvarnström.

Får neppe pengene tilbake

Svindelfenomenet er internasjonalt. Financial Times har tidligere meldt at syv kinesiske selskaper notert på Nasdaq raste over 80 prosent på kort tid – etter først å ha steget kraftig. Tapene tilsvarte et børsverditap på 3,7 milliarder dollar.

Ifølge Kvarnström er det særlig 60- og 70-tallister som er rammet. Muligheten for å få tilbake pengene er imidlertid liten.

– Sannsynligvis er det slik. Man har flyttet gevinstene ut av banksystemet, og det gjør det vanskelig å iverksette tiltak, opplyser Kvarnström.