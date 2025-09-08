Etter seks år, 240 episoder og over 20.000 spilte minutter har «robotdødaren» Svend Egil Larsen, «raideren» Lars Brandeggen og «jallakongen» Erlend Henriksen spilt inn den aller siste episoden av podcasten Aksjesladder.

«Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle holde på så lenge vi syntes det var gøy. Nå krever det mer å lage episoder, og vi driver med andre ting ved siden av. Da er det bedre å gi seg mens leken er god», sa Lars Brandeggen nylig overfor Finansavisen.

AVSLUTNING: Lars Brandeggen i Xtrainvestor var leder av podcasten Aksjesladder. Foto: Mette Brandt

– Hold kjeft

I den aller siste sendingen, spilt inn fredag, kom det også fram Svend Egil Larsens engasjement i det børsnoterte investeringsselskapet Nordic Financials er én av flere faktorer for å slutte med Aksjesladder.

– For eksempel er det én ting jeg har lyst til å snakke om i dag, men som jeg ikke kan, sier Larsen i podcasten.



En annen grunn til at Larsen «ikke gidder mer» er at han nylig ble fortalt av en lytter (og tidligere gjest) som mente at podcasten hadde blitt litt kjedelig og at de burde «fornye seg».

– Når du begynner å klage på et produkt du får gratis, da kan du enten slutte å høre på, eller holde kjeft og ta til takke med det du får, sier han med sin vante sarkastiske undertone.

AI-boblen

For en knapp måned siden skrev Finansavisen at Svend Egil Larsen hadde brukt sommeren på å lese seg opp om kunstig intelligens og prøvde å finne selskaper som kan dra nytte av «fysisk AI», som for eksempel robotprodusenter og leverandører. Blant annet er han selv investert i det unoterte robotselskapet 1X Technologies.

Når det gjelder det generelle AI-universet på børsene, med Nvidia i spissen, tror han ikke boblen sprekker helt ennå. Nvidia-aksjen har de seneste tre ukene korrigert fra en topp på over 180 dollar, til 167 dollar.

– Sprekker AI-boblen nå i høst, eller tar det ett år til? Jeg personlig tror det vil ta ett år til – minst, sier Larsen.



Kjøpt Airthings-aksjer

Aksjonærlister viser at Larsens investeringsselskapet har kjøpt aksjer i det kriserammede radonselskapet Airthings i forrige uke, rett etter at selskapet varslet at en emisjon på 100 millioner kroner til kurs 10 øre, for deretter å tas av børs. Aksjekursen stupte 65 prosent samme da nyheten kom, og er ned 90 prosent det seneste året.