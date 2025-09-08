Etter seks år, 240 episoder og over 20.000 spilte minutter har «robotdødaren» Svend Egil Larsen, «raideren» Lars Brandeggen og «jallakongen» Erlend Henriksen spilt inn den aller siste episoden av podcasten Aksjesladder.
«Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle holde på så lenge vi syntes det var gøy. Nå krever det mer å lage episoder, og vi driver med andre ting ved siden av. Da er det bedre å gi seg mens leken er god», sa Lars Brandeggen nylig overfor Finansavisen.
– Hold kjeft
I den aller siste sendingen, spilt inn fredag, kom det også fram Svend Egil Larsens engasjement i det børsnoterte investeringsselskapet Nordic Financials er én av flere faktorer for å slutte med Aksjesladder.
– For eksempel er det én ting jeg har lyst til å snakke om i dag, men som jeg ikke kan, sier Larsen i podcasten.
En annen grunn til at Larsen «ikke gidder mer» er at han nylig ble fortalt av en lytter (og tidligere gjest) som mente at podcasten hadde blitt litt kjedelig og at de burde «fornye seg».
– Når du begynner å klage på et produkt du får gratis, da kan du enten slutte å høre på, eller holde kjeft og ta til takke med det du får, sier han med sin vante sarkastiske undertone.
AI-boblen
For en knapp måned siden skrev Finansavisen at Svend Egil Larsen hadde brukt sommeren på å lese seg opp om kunstig intelligens og prøvde å finne selskaper som kan dra nytte av «fysisk AI», som for eksempel robotprodusenter og leverandører. Blant annet er han selv investert i det unoterte robotselskapet 1X Technologies.
Når det gjelder det generelle AI-universet på børsene, med Nvidia i spissen, tror han ikke boblen sprekker helt ennå. Nvidia-aksjen har de seneste tre ukene korrigert fra en topp på over 180 dollar, til 167 dollar.
– Sprekker AI-boblen nå i høst, eller tar det ett år til? Jeg personlig tror det vil ta ett år til – minst, sier Larsen.
Kjøpt Airthings-aksjer
Aksjonærlister viser at Larsens investeringsselskapet har kjøpt aksjer i det kriserammede radonselskapet Airthings i forrige uke, rett etter at selskapet varslet at en emisjon på 100 millioner kroner til kurs 10 øre, for deretter å tas av børs. Aksjekursen stupte 65 prosent samme da nyheten kom, og er ned 90 prosent det seneste året.
Selskapets største eier, Geir Førres Firda, leder et garantikonsortium for emisjonen.
– Jeg har tatt en posisjon i noe som heter Airthings. Der er det noe på gang som jeg ikke helt liker. Jeg tror det er et slags landveisrøveri på gang av største eier. De ønsker å sette sammen et garantikonsortium for å hente 100 millioner kroner på kurs 10 øre, sier Larsen i podcasten, og fortsetter:
– Jeg har meldt interesse i det garantikonsortiumet til største eier, som er Firda, men jeg har ikke hørt en dritt tilbake. Det leder meg til å tro at noen ønsker å ta hele denne emisjonen selv og så ta selskapet av børs etter emisjonen (..). Jeg er villig til å lage litt bråk hvis noen skal stikke av med hele skiten, sier han.
Avviser kritikken
Styreleder og største eier, Geir Førre, avviser at det er et «landveisrøveri» på gang.
– Det er i beste fall en misforståelse. Vi gjør en emisjon der alle aksjonærer får anledning til å ikke bli utvannet. Garantikonsortiumet er satt sammen av kun eksisterende aksjonærer som har vært villig til å stille opp. Eneste er at garantikonsortiumet har rett og plikt til å kjøpe de aksjene som andre aksjonærer velger å ikke tegne seg for. Så det er ingen skummel plan som ikke tåler dagens lys. Det er heller ingen eksisterende aksjonærer som har tatt kontakt med meg eller selskapet og bedt om å delta i konsortiumet som vi ikke har funnet plass til, sier Førre.
– Hvor mange aksjonærer er med i konsortiumet?
– Det er 11 aksjonærer. Firda utgjør mindre enn halvparten av konsortiumet, sier han.
Firda eier før emisjonen 28,7 prosent av selskapet. Andre kjente investorer i selskapet er Oskar Bakkevigs Holmen Spesialfond, samt Aksel Lund Svindal – som for øvrig sitter i styret.
Aksjetips
Andre aksjer som Svend Egil Larsen sier han vil «følge med på» i tiden fremover er Grieg Seafood etter transaksjonen med Cermaq.
– Den aksjen kan bli interessant med tanke på utbytter og de gjenværende verdiene i Rogaland, sier han.
Andre aksjer han synes er interessante er sjømatselskaper som driver oppdrett på Island, som Kaldvik, Icelandic Salmon og Arctic Fish.
– Jeg vet ikke om dere kan noe om barndommen til norsk fiskeoppdrett, men det tok sin tid før de fikk det til. Det kan virke som om de er i den fasen på Island, selv om majoritetseier er norske oppdrettselskaper, sier han.
– I tillegg følger jeg med på Refuels som driver med biogass til kjøretøy i Storbritannia.