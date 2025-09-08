Tech viser vei på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent, Dow Jones er relativt uforandret mens S&P 500 har gått opp 0,2 prosent.

«Markedene priser nå inn en myk landing, noe som på kort sikt kan støtte både amerikanske og globale aksjer. Men risikobildet er todelt: dersom svakere sysselsetting viser seg å være starten på en mer alvorlig nedtur, vil optimismen raskt kunne snu», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,08 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,7 prosent til 15,43.

– En uberegnelig mann i Washington

– Veldig mye er priset inn i markedet, og det er store muligheter for feilskjær. Det er en uberegnelig mann i Washington som kan påvirke aksjemarkedet, og det blir spennende å se hva straffen blir for Norge etter boikotten av Caterpillar, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

DNB Carnegie utelukker ikke at det kan bli mer utslag i rentene denne uken, særlig i USA. Årsaken til det er at Bureau of Labor Statistics skal legge frem foreløpige revisjoner av arbeidsmarkedstallene på tirsdag.

«Dette er en standard prosedyre, og ikke en følge av lederskifte. Fed har hintet om at det kan bli nedrevideringer, noe som kan forsterke forventningene til rentekutt, skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Rentekutt

Fredag ble det offentliggjort tall som viste at non-farm payrolls endte på 22.000 i august, langt unna forventningene på 73.000 nye sysselsatte. Andelen arbeidsledige var 4,3 prosent i august, opp fra 4,2 prosent i juli.

«Samlet var rapporten svakere enn ventet og styrket forventningene om rentekutt i september. Markedet priser nå ikke bare inn ett kutt, men også en halerisiko for dobbeltkutt», skriver Handelsbanken i en rapport.