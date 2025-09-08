Rå oppgang for nye S&P-aksjer

Forrige ukes begredelige jobbtall fra USA bidro til at S&P 500-indeksen var opp ved 16.30-tiden mandag, ettersom investorene nå ser raske rentekutt som hovedscenarioet. Derivatmarkedet priser inn en 76 prosent sannsynlighet for at styringsrenten senkes med minst 0,75 prosentpoeng innen nyttår, mot bare 40 prosent for en uke siden.

Kombinasjonen av et svakt arbeidsmarked og Trumps nye tollavgifter påvirker også andre land. Kinesisk statistikk viser at eksporten steg med skuffende lave 4,4 prosent på årsbasis i august – hovedsakelig fordi en tredel av salget til USA forduftet. Og i Tyskland var den årlige eksportveksten bare 0,1 prosent i juli, inkludert et fall på 14,1 prosent i leveransene til USA.

Britiske Burberry fikk likevel et kursløft på nær 3 prosent. Motebransjen får for tiden ekstra mye oppmerksomhet, fordi viktige designere som Chanel, Dior, Gucci og Valentino i denne uken begynner å vise frem sine nye kreasjoner i byer som New York, London, Milano og Paris. I tillegg skaper forventninger om raske rentekutt i USA forhåpninger om at amerikanerne vil kjøpe enda flere dyre skjerf og frakker.

I USA var AppLovin og Robinhood opp med 11 og 15 prosent, hovedsakelig fordi aksjene skal inkluderes i S&P 500-indeksen. Det førstnevnte selskapet driver en plattform som hjelper app-utviklere med å få flere brukere, optimisere reklame og øke sine inntekter. I andre kvartal var omsetningen og nettoresultatet henholdsvis 1 259 millioner dollar og 820 millioner dollar. Robinhood, som er best kjent for sin app for handel med verdipapirer og kryptovaluta, dro i samme periode inn 989 millioner dollar og tjente 386 millioner dollar.



For øvrig prises S&P 500 nå til hele 38,9 ganger den inflasjonsjusterte tiårige snittinntjeningen. Amerikanske aksjer er dermed dyrere enn noen gang siden sent i 2000, kort tid før den tidens «dotcom-boble» sprakk. Siden 1871 er snittet for «Shillers P/E» beskjedne 17,3.