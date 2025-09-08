Et lite kjent venturefond med tilknytning til Trump-familien har nådd en milepæl. 1789 Capital har opplevd en kraftig vekst etter Donald Trumps gjenvalg som president i november og etter at hans eldste sønn, Donald Trump Jr., samtidig ble partner, skriver Reuters.
Ifølge kilder har fondet passert én milliard dollar og utvidet porteføljen betydelig, med investeringer i forsvarsindustri, AI-startups og andre selskaper som kan ha nytte av føderale kontrakter, ny politikk og nye lover.
Fra nisje til 1 milliard dollar
1789 Capital ble grunnlagt i 2022 som en nisjeaktør med mål om å forene investeringer med konservative verdier. Dette hadde sitt utspring i Rockbridge Network med blant andre nåværende visepresident JD Vance.
Fondets grunnlegger, Omeed Malik, har bakgrunn som bankmann i New York og har vært en aktiv støttespiller for Trump og andre konservative politiske prosjekter. Sammen med Chris Buskirk, en konservativ kommentator og grunnlegger av nettstedet American Greatness, har Malik vært sentral i å bygge opp en nettverksstruktur som støtter «patriotisk kapitalisme» i tråd med Trumps ideologi.
Navnet 1789 refererer til året den amerikanske grunnloven trådte i kraft, og fondets misjon er å bygge en «parallell økonomi» som tjener, og profiterer på, «America First»-bevegelsen ledet av Donald Trump. Fondet har også etablert en sosial klubb i Washington, D.C., og har knyttet til seg personer med sterk politisk innflytelse, som Peter Thiel og andre konservative aktører.
Nå beskrives 1789 Capital som en finansmakt, med en portefølje som inkluderer investeringer i Elon Musks selskaper SpaceX, xAI og Neuralink, samt andre nye selskaper som Perplexity AI og Juul Labs. Investeringene varierer fra 5 til 50 millioner dollar, og fondet har økt fra 150 millioner dollar i fjor til over 1 milliard, ifølge Reuters.
Kritikere peker på at det kan oppstå interessekonflikter, ettersom Donald Trump Jr. (Don Jr.) er både partner i fondet og sønn av den sittende presidenten. Flere etikkeksperter advarer også om at investeringer i forsvarsindustri og teknologi kan nyte godt av Donald Trumps politikk, og at dette kan føre til direkte økonomisk gevinst for familien Trump. Ifølge eksperter pekes det også på fare for at utenlandske investorer kan forsøke å få innpass i fondets portefølje for å påvirke Washington.
Full åpenhet
Til tross for kritikken understreker 1789 Capital at de opprettholder full åpenhet og følger regelverket, og at verken Donald Trump eller hans familie har deltatt i direkte interessekonflikter. En talsperson for Don Jr. hevder også at han er en forretningsmann uten innflytelse i den føderale politikken.
Historisk har det vært vanlig at presidentfamilier distanserer seg fra forretningsvirksomhet, men Trump har valgt å beholde sitt globale forretningsimperium, noe som har ført til økt kritikk. I tillegg har Trumps familie tjent store summer på kryptovaluta, noe som ytterligere har forsterket inntrykket av en gråsone mellom politikk og privat kapital, skriver Reuters.
I 2023 ble fondet offentlig kjent, med investeringer i Tucker Carlsons medieselskap og en rekke andre selskaper som støtter konservative verdier. Don Jr. har også investert i selskaper som PublicSquare, en online markedsplass for konservative verdier, og har vært involvert i å starte eksklusive private klubber for konservative ledere.
Selv om fondet hevder å operere innenfor lovens rammer, peker eksperter på at det kan oppstå interessekonflikter, særlig når investeringer kan påvirkes av politiske beslutninger. Det gjenstår å se hvordan denne kombinasjonen av politikk og privat kapital vil utvikle seg videre, men 1789 Capital har allerede befestet sin posisjon som en betydelig aktør i den konservative økonomiske arenaen, skriver Reuters.