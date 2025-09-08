Et lite kjent venturefond med tilknytning til Trump-familien har nådd en milepæl. 1789 Capital har opplevd en kraftig vekst etter Donald Trumps gjenvalg som president i november og etter at hans eldste sønn, Donald Trump Jr., samtidig ble partner, skriver Reuters.

Ifølge kilder har fondet passert én milliard dollar og utvidet porteføljen betydelig, med investeringer i forsvarsindustri, AI-startups og andre selskaper som kan ha nytte av føderale kontrakter, ny politikk og nye lover.

Fra nisje til 1 milliard dollar

1789 Capital ble grunnlagt i 2022 som en nisjeaktør med mål om å forene investeringer med konservative verdier. Dette hadde sitt utspring i Rockbridge Network med blant andre nåværende visepresident JD Vance.

Fondets grunnlegger, Omeed Malik, har bakgrunn som bankmann i New York og har vært en aktiv støttespiller for Trump og andre konservative politiske prosjekter. Sammen med Chris Buskirk, en konservativ kommentator og grunnlegger av nettstedet American Greatness, har Malik vært sentral i å bygge opp en nettverksstruktur som støtter «patriotisk kapitalisme» i tråd med Trumps ideologi.

Navnet 1789 refererer til året den amerikanske grunnloven trådte i kraft, og fondets misjon er å bygge en «parallell økonomi» som tjener, og profiterer på, «America First»-bevegelsen ledet av Donald Trump. Fondet har også etablert en sosial klubb i Washington, D.C., og har knyttet til seg personer med sterk politisk innflytelse, som Peter Thiel og andre konservative aktører.