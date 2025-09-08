Oslo Børs endte dagen opp 0,4 prosent til 1.632,6 poeng mandag.

Shipping til værs

Tankrederiet Frontline endte dagen opp 2,6 prosent til 227,80 kroner. VLCC-ratene fortsetter å stige kraftig, og ifølge Fearnleys steg de fredag 8,9 prosent på strekningen Midtøsten-Kina. Hunter Group steg på sin side 6,9 prosent til 1,20 kroner.

Höegh Autoliners meldte i morgentimene om en gjennomsnittlig nettofraktrate i august på 82,30 dollar pr. kubikkmeter, opp 1,1 prosent sammenlignet med snittraten de siste tre månedene. Rederiet transporterte i august 1,3 millioner kubikkmeter last. Aksjen endte opp 2,4 prosent til 114,60 kroner mandag.

Flere shippingaksjer gjorde det også bra, der BW LPG endte opp 1,3 prosent til 154,20 kroner pr. aksje, mens Hafnia steg 1,6 prosent til 61,76 kroner.

Andre bevegelser

Dolphin Drilling melder at selskapet har mottatt tegninger på totalt 446,8 millioner aksjer i reparasjonsemisjonen, basert på en foreløpig opptelling ved utløpet av tegningsperioden fredag. Emisjonen gjaldt opptil 27,8 milliarder nye aksjer til en kurs på 0,01 kroner, som aksjen også endte på mandag.

Yara steg 0,4 prosent til 361,50 kroner. Danske Bank har oppgradert anbefalingen av gjødselgiganten fra hold til kjøp, og oppjusterte samtidig kursmålet fra 410 til 415 kroner. Analytikeren forventer et sterkt tredje kvartal med justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 811 mill. dollar, 9 prosent over konsensus, drevet av sterke gjødselmarkeder, lavere gasspriser og kostnadskutt, opplyses det.

En av de største dagligvarekjedene i Portugal, MC, har nå valgt StrongPoints ordreplukkingsløsning. Det sendte StrongPoint-aksjen opp 5,7 prosent til 11,20 kroner.

Clarksons Securities-analytiker Brage Reier Groven har hevet kursmålet på SED Energy Holdings fra 8,00 til 10,10 kroner, og gjentok kjøpsanbefalingen. Oppjusteringen skyldes lavere risiko i estimatene og sektorbred multippel-ekspansjon innen boring. Aksjen endte opp 1,6 prosent til 8,78 kroner mandag.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 65,81 dollar, opp 0,5 prosent, mens Brent-oljen med levering i november ble omsatt for 66,25 dollar pr. fat, opp 1,2 prosent.

Børslokomotivet Equinor steg 0,7 prosent til 241 kroner, Aker BP endte ned 0,4 prosent til 243,30 kroner mens Vår Energi falt 0,2 prosent til 32,93 kroner.