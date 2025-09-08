Grønt på Wall Street - Robinhood bykser på inkludering

Ved 20:46-tiden har Nasdaq gått opp 0,55 prosent. Dow Jones er opp 0,14 prosent. S&P 500 har gått opp 0,21 prosent.

«Markedene priser nå inn en myk landing, noe som på kort sikt kan støtte både amerikanske og globale aksjer. Men risikobildet er todelt: dersom svakere sysselsetting viser seg å være starten på en mer alvorlig nedtur, vil optimismen raskt kunne snu», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en rapport.

Fredag ble det offentliggjort tall som viste at non-farm payrolls endte på 22.000 i august, langt unna forventningene på 73.000 nye sysselsatte. Andelen arbeidsledige var 4,3 prosent i august, opp fra 4,2 prosent i juli.

«Samlet var rapporten svakere enn ventet og styrket forventningene om rentekutt i september. Markedet priser nå ikke bare inn ett kutt, men også en halerisiko for dobbeltkutt», skriver Handelsbanken i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,061 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1 prosent til 15,34.

DNB Carnegie utelukker ikke at det kan bli mer utslag i rentene denne uken, særlig i USA. Årsaken til det er at Bureau of Labor Statistics skal legge frem foreløpige revisjoner av arbeidsmarkedstallene på tirsdag.

«Dette er en standard prosedyre, og ikke en følge av lederskifte. Fed har hintet om at det kan bli nedrevideringer, noe som kan forsterke forventningene til rentekutt, skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Aksjer

Teknologiaksjer drar nok en gang lasset tirsdag. AI-yndlingen Nvidia er opp 1,8 prosent, mens chipprodusenten Broadcom stiger 3,5 prosent. TSMC er opp 1,5 prosent.

Av de andre Magnificent 7-aksjene, er Meta opp 1 prosent, Microsoft opp 0,7 prosent og Amazon opp 1,5 prosent. På den røde siden er Apple ned 1,1 prosent, og Tesla faller 1,5 prosent. Alphabet er ned marginale 0,7 prosent.

Mandag ble det kjent at selskapene Applovin og Robinhood inkluderes i den prestisjetunge S&P 500-indeksen. Det sender selskapene rett opp, henholdsvis 10,4 og 13,4 prosent.

Tor Olav Trøims Golar LNG faller 7,5 prosent på et svakt valg for president Javier Milei i Argentina. Gassfraktrederiet inngikk i våres en 20-år lang avtale med den argentinske regjeringen for prosessering av flytende naturgass utenfor kysten av Argentina.