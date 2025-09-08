NRKs siste prognose med 98 prosent av opptalte stemmer gir seier til de rødgrønne, med 89 mot 80 mandater. Det er ikke lenger mulig for høyresiden å ta igjen venstresiden, og dermed er rødgrønt flertall sikret.

Dermed vil Jonas Gahr Støre (AP) beholde statsministerposten i fire nye år. Han leder i dag en ren AP-regjering i mindretall, og det gjenstår å se hvorvidt dette vil fortsette eller om nye partier vil innta regjeringskontorene i en koalisjon. For å oppnå en flertallsregjering, må imidlertid alle partiene på venstresiden gå sammen.

Tallene viser 54 mandater til Ap, 9 mandater hver til Rødt, SV og SP, mens det går 8 til MDG, og dermed flertall på 89 mandater. 47 mandater går til FrP, 23 til Høyre, Krf får 7 og venstre kun 3 mandater. Totalt dermed 81 mandater.

Her ligger Ap på 28,1 prosent, mens FrP får 23,8 prosent. Høyre er helt nede på 14,5 prosent, det svakeste valget på lang tid. MDG, KrF, SV og Rødt havner over sperregrensen, mens Venstre havner under med 3,7 prosent.

Sperregrense-drama

I kampen mellom rødgrønn og blå blokk ble de små partiene avgjørende. På venstresiden måtte SV, Rødt og MDG over sperregrensen, mens høyresiden er avhengig av at KrF og Venstre gjør det samme.

De seneste tallene viser Venstre som det eneste partiet under sperregrensen, med 3,8 prosent. Kl 22:45 ser dette ut til å bli resultatet, og partiet går dermed glipp av de verdifulle utjevningsmandatene.

KrF var lenge faretruende nære, med 4,2 prosent.Nrk melder 22:30 at Krf er sikret over sperregrensen.

MDG ligger på 4,6 prosent og er dermed også sikret.