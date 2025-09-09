Rekordnotering på Tokyo-børsen

Det er blandet stemning i Asia tirsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,15 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

Tidligere tirsdag var Nikkei i intradag all-time high, da den såvidt bikket 44.000 poeng. Det skjer etter landets statsminister Shigeru Ishiba annonserte sin avgang søndag.

«Investorene satser på at den neste lederen fra det regjerende Liberal Democratic Party (LDP) kan slippe løs en ny bølge av finanspolitiske stimuli for å styrke økonomien», skriver markedsanalytiker Hani Abuagla i XTB Investings i en oppdatering.

Selv om volatiliteten på kort sikt forventes å øke på grunn av politisk usikkerhet, sørger den kommende endringen til slutt for «bedre langsiktig politisk og politisk stabilitet, og et mer gunstig vekstfremmende miljø for aksjemarkedet», sa aksjeanalytiker Louis Chua i Julius Baers Asia. Banken forventer mer oppside for Nikkei 225, og spår at den vil nå 46.000 innen tolv måneder.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,29 prosent, CSI 300 er ned 0,46 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot 0,89 prosent, og nådde tidligere tirsdag det høyeste nivået siden slutten av 2021.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,13 prosent. Nifty 50 i India legger på seg 0,13 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot er ned 0,60 prosent og Straits Times i Singapore faller 0,33 prosent.