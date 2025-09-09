Dette skjer i dag

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Investor Tore Eiklid kjøpte Bygdøy-slott på billigsalg og bygget 18 rådyre luksusleiligheter. Nå har han solgt slott og portnerbolig for 150 millioner kroner.

Eiklid kjøpte eiendommen i 2014 fra den kanadiske ambassaden for 68 millioner.

Med salget gjør Eiklid en av landets mest spektakulære boligdealer – og skriver seg inn i rekken bak milliardærene Katharina Andresen og Arne Fredly. De 18 luksusleilighetene er verdt rundt 500 millioner kroner.

Formuesskatten er en av de heteste sakene i valgkampen. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika stemte på Arbeiderpartiet – men har et utradisjonelt forslag: Staten bør kjøpe B-aksjer fra gründere som sitter på papirmilliarder, men mangler kontanter til å betale formuesskatt.

Han mener modellen kan gi likviditet, dempe «ta de rike»-retorikken.

– Selv kommunister blir fornøyde, sier Andreassen. Samtidig advarer han om fallende oljeinvesteringer og et kjøligere arbeidsmarked, og etterlyser 30 milliarder ekstra i oljepengebruk hvert år.

– Det har vært rævva, sier forvalter Thomas Nielsen om børsnoterte eiendomsselskaper . Hans fond er ned fem prosent i år, mens Oslo Børs er opp 14.

Investor John Fredriksen har kjøpt seg tungt inn i kontoreiendom i Stockholm – men Nielsen ville ikke tatt i selskapet med ildtang. Han støtter Øystein Stray Spetalen i at kontor er livsfarlig nå, og satser heller på lagerbygg med bedre kontantstrøm.

– Plutselig blir det «hot» igjen, sier Nielsen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om formuesskatten.

– Grensen for å betale formuesskatt er ved «usle 1,7 millioner kroner». Det er ikke bare milliardærer som betaler, skriver han.

Rundt om i landet sitter en halv million skatteytere som betaler formuesskatt. Vi kan ikke se at det under Gahr Støre ble «vanlige folks tur». Ap skjulte godt at det er den store massen som alltid må ta regningen.

Vi får se hvordan kapitalistene får det nå. Valget er over og vanlige folk må få sitt. Kapitalistene må klare seg selv.