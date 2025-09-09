Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at stemningen i de globale aksjemarkedene fortsatt er positiv, drevet av sterk kursutvikling gjennom lengre tid.

«Flere børser i Europa, USA og Asia har satt nye rekorder i år. Spørsmålet er imidlertid hvorvidt optimismen kan holde seg gjennom de tradisjonelt volatile høstmånedene», påpeker han.

«Resultatsesongen for andre kvartal, som nå nærmer seg slutten, har vist solide tall: inntjeningen har holdt seg oppe, og flere selskaper rapporterer gode vekstutsikter til tross for betydelig geopolitisk usikkerhet. Dette har gitt et viktig fundament for videre kursstøtte», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker imidlertid at på den andre siden har markedet for kapitalinnhenting og børsintroduksjoner vært svakt over lengre tid, preget av høyere renter og mer selektive investorer.

«Aktiviteten i primærmarkedet fremstår derfor som en kontrast til styrken i sekundærmarkedet. Antallet større nynoteringer i 2025 har vært begrenset, men flere er på vei. Mest oppmerksomhet rettes mot svenske Klarna, som debuterer på børs i USA i morgen – en notering som kan bli en temperaturmåler for hele IPO-markedet», skriver han.

Valg

De rødgrønne partiene kunne mandag kveld juble over valgseier. 87 mandater til de rødgrønne mot 82 til de borgerlige ser nå ut til å bli fasit.

Nå vil Jonas Gahr Støre snart gå i gang med samarbeidssamtaler med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.

Arbeiderpartiet ble landets største parti, men Støre vil fortsatt trenge støtte fra alle partiene på rødgrønn side for å få et budsjett gjennom. Til nå har har Ap bare måttet forholde seg til SV og Senterpartiet, mens det nå også vil kreves støtte fra Rødt og MDG.

– Det gjør det enda tyngre enn hittil å få gjennom et stramt statsbudsjett, slår sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets fast.

Valgets soleklare vinner er imidlertid Fremskrittspartiet, som gjør sitt beste valg noensinne. Partiet ligger an til å få oppimot 24 prosent, en framgang på drøyt 12 prosentpoeng fra valget i 2021. For Høyre ble valget derimot en gedigen skuffelse, og partiet ligger nå an til en oppslutning på 14,6 prosent.

– Jeg anbefaler de ledende partiene, inkludert FrP, å inngå skatteforlik. Høyre er halvparten av FrP, så rollen som ledende parti på høyresiden har fått et skudd for baugen. Jeg tror det blir lettere med Ap og FrP, sier Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Asia

Det er blandet stemning i Asia tirsdag morgen. I Japan stiger Nikkei 0,15 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

Tidligere tirsdag var Nikkei i intradag all-time high, da den såvidt bikket 44.000 poeng. Det skjer etter landets statsminister Shigeru Ishiba annonserte sin avgang søndag.

«Investorene satser på at den neste lederen fra det regjerende Liberal Democratic Party (LDP) kan slippe løs en ny bølge av finanspolitiske stimuli for å styrke økonomien», skriver markedsanalytiker Hani Abuagla i XTB Investings i en oppdatering.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,29 prosent, CSI 300 er ned 0,46 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot 0,89 prosent, og nådde tidligere tirsdag det høyeste nivået siden slutten av 2021.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen opp 0,67 prosent til 66,46 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,63 prosent på 62,65 dollar fatet.