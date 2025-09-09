Nasdaq sletter handler: Ellevill sluttauksjon

Kraftige rallyer i småaksjer preget sluttminuttene i den svenske aksjehandelen mandag, der blant annet Profoto og Netel steg med over 40 prosent, mens FM Mattsson og Bactiguard var opp mer enn 30 prosent, melder Dagens industri.

Tilsvarende bevegelser skjedde også i aksjer som Mendus, Sleep Cycle, Nilörn, Eltel, EQL Pharma og Garo.

– Nasdaq undersøker for øyeblikket transaksjoner, i et begrenset antall aksjer, som ble gjennomført i sluttauksjonen. Bevegelsene skyldes ikke teknisk feil hos Nasdaq, sier pressekontakt Erik Gruvfors i Nasdaq til Di.

Senere på kvelden opplyste børsoperatøren at de aktuelle transaksjonene vil bli slettet.

– Et medlem har informert Nasdaq om feilaktige handler forårsaket av medlemmet selv, og har bedt om at disse blir annullert, sier Gruvfors.

36 selskaper

Ifølge regelverket kan Nasdaq makulere alle handler som overstiger to såkalte «dynamic volatility guards» sammenlignet med siste avslutning. Reglene er ment å dempe unormale svingninger, og trer i kraft når avvikene fra forrige pris blir for store.

For de berørte aksjene blir siste betalte pris før sluttauksjonen den offisielle sluttkursen, opplyser Nasdaq.

Dagens industri skriver at følgende aksjer er berørt: Profoto, Sleep Cycle, Nilörn, Inission, Immunovia, Nivika, Mangold, Studsvik, Sensys Gatso, Moment Group, K2A Knaust & Andersson Fastigheter, Nordisk Bergteknik, Wise Group, Netel, Eltel, Bactiguard, Byggmästare AJ Ahlström, Formpipe, C-Rad, Garo, Elanders, Genova, Wästbygg, Duroc, Wall to Wall, Malmbergs Elektriska, EQL Pharma, FM Mattsson, Haki Safety, Railcare Group, CTT Systems, Xano Industri, Ework, Novotek, Profilgruppen og Moberg Pharma.

Det er ifølge Di ikke første gang slike episoder har spilt seg ut. I slutten av juli var det voldsomme svingninger i sluttauksjonen som følge av tekniske problemer hos Nasdaq. Da ble all handel med aksjer og visse derivater trukket tilbake i den siste halvtimen.