Oslo Børs stiger svakt tirsdag formiddag.

Kl. 10.46 står hovedindeksen i 1.635,80, opp 0,19 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 831 millioner kroner.

Mandag kveld ble det klart at de rødgrønne partiene vant stortingsvalget i Norge, og får til sammen 87 mandater mot 82 mandater for de borgerlige partiene.

Tungvekterne

Pareto-analytiker Henrik Longva Knutsen mener at valgresultatet ikke er positivt nytt for oppdrettsselskapene. Mowi faller nå 1,66 prosent til 205,20 kroner, mens SalMar svekkes 0,96 prosent til 517,00 kroner. Grieg Seafood er ned 1,38 prosent til 37,85 kroner, og Bakkafrost går tilbake 1,05 prosent til 432,00 kroner.

«For det første begrenser det muligheten for en redusert lakseskatt, der SV, Rødt og MDG i stedet presser på for strengere reguleringer og mer beskatning», skriver analytiker Knutsen i en oppdatering. Han peker også på et «regulatorisk overheng» i sektoren, ettersom gjennomgangen av stortingsmeldingen om akvakultur vil dukke opp igjen om noen år under et venstreorientert flertall.

Ellers blant de mest omsatte er Kongsberg Gruppen ned 1,59 prosent til 294,45 kroner.

Stigende rater sender Frontline opp for femte dag på rad, og aksjen styrkes nå 0,70 prosent til 229,40 kroner. Den siste uken har den steget over 11 prosent.