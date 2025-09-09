Oslo Børs stiger svakt tirsdag formiddag.
Kl. 10.46 står hovedindeksen i 1.635,80, opp 0,19 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 831 millioner kroner.
Mandag kveld ble det klart at de rødgrønne partiene vant stortingsvalget i Norge, og får til sammen 87 mandater mot 82 mandater for de borgerlige partiene.
Tungvekterne
Pareto-analytiker Henrik Longva Knutsen mener at valgresultatet ikke er positivt nytt for oppdrettsselskapene. Mowi faller nå 1,66 prosent til 205,20 kroner, mens SalMar svekkes 0,96 prosent til 517,00 kroner. Grieg Seafood er ned 1,38 prosent til 37,85 kroner, og Bakkafrost går tilbake 1,05 prosent til 432,00 kroner.
«For det første begrenser det muligheten for en redusert lakseskatt, der SV, Rødt og MDG i stedet presser på for strengere reguleringer og mer beskatning», skriver analytiker Knutsen i en oppdatering. Han peker også på et «regulatorisk overheng» i sektoren, ettersom gjennomgangen av stortingsmeldingen om akvakultur vil dukke opp igjen om noen år under et venstreorientert flertall.
Ellers blant de mest omsatte er Kongsberg Gruppen ned 1,59 prosent til 294,45 kroner.
Stigende rater sender Frontline opp for femte dag på rad, og aksjen styrkes nå 0,70 prosent til 229,40 kroner. Den siste uken har den steget over 11 prosent.
– VLCC-markedet tok seg betydelig opp på slutten av forrige uke. Befraktere har søkt å dempe aktiviteten, men da det ikke lyktes å få ratene noe vesentlig ned, snudde sentimentet positivt for rederne, og det ble i stedet et rush etter tonnasje, hvilket resulterte i en kraftig rateoppgang, sier Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer til Finansavisen.
Ellers blant de mest omsatte shippingaksjene er BW LPG opp 1,36 prosent til 156,30 kroner, og Hafnia styrkes 3,21 prosent til 63,74 kroner.
Sistnevnte meldte i forrige uke at de har kjøpt 14,45 prosent av det danske produkttankrederiet Torm, og shippinganalytikerne har nå tro på en fusjon. Det vil i så fall kunne spare selskapene for over 600 millioner kroner årlig.
Andre bevegelser
Solstad Offshore faller 3,74 prosent til 54,00 kroner. SB1 Markets nedgraderer nå aksjen fra kjøp til hold, og gjentar samtidig kursmålet på 60 kroner.
Airthings raser 34,07 prosent til 0,16 kroner. Selskapet styre meldte mandag kveld at de har besluttet å foreslå en tidligere varslet rettet emisjon på 105 millioner kroner til en kurs 0,1 kroner. Emisjonen skal være fullt ut garantert av et konsortium av 11 eksisterende aksjonærer.
Også EAM Solar faller markant, og er nå ned 14,41 prosent til 2,74 kroner etter å ha lagt frem sine andrekvartalstall. Selskapet hadde i perioden en omsetning på 0,4 millioner euro, mot 0,3 millioner i samme periode i fjor. Ebitda endte på 0,07 millioner euro, opp fra minus 0,24 millioner i andre kvartal 2024.
Oljeprisen
Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen opp 0,67 prosent til 66,46 dollar fatet, mens det ble omsatt for 65,50 dollar ved børsslutt mandag. WTI-oljen stiger 0,63 prosent på 62,65 dollar fatet.
Equinor er opp 0,83 prosent til 243,00 kroner, mens Aker BP styrkes 1,11 prosent til 246,00 kroner. Vår Energi legger på seg 0,49 prosent til 33,09 kroner.