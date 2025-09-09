Laksefall etter valget

Dagen etter stortingsvalget er utviklingen på Oslo Børs' hovedindeks relativt flat, med en oppgang på 0,1 prosent til 1.634 poeng..

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent stiger 1,4 prosent til 67 dollar, mens den lettere WTI-oljen har steget 1,4 prosent siden midnatt, til 63,10 dollar fatet. Prisen på TTF-gassen faller 0,8 prosent til 32,80 euro pr. megawatt.

Blant oljeselskapene stiger Equinor 0,8 prosent, Aker BP klatrer 0,5 prosent, mens Vår Energi er opp 0,6 prosent.

Frontline faller 1,5 prosent, BW LPG er opp 2,2 prosent og Hafnia klatrer 2,3 prosent. MPCC-aksjen stiger 0,1 prosent.

– VLCC-markedet tok seg betydelig opp på slutten av forrige uke. Befraktere har søkt å dempe aktiviteten, men da det ikke lyktes å få ratene noe vesentlig ned, snudde sentimentet positivt for rederne, og det ble i stedet et rush etter tonnasje, hvilket resulterte i en kraftig rateoppgang, sier Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer til Finansavisen.

Fall i sjømat

Stortingsvalget endte som ventet, noe Pareto-analytiker Henrik Longva Knutsen mener er svakt negativt for sjømatsektoren.

«For det første begrenser det muligheten for en redusert lakseskatt, der SV, Rødt og MDG i stedet presser på for strengere reguleringer og mer beskatning», skriver analytiker Knutsen i en oppdatering. Han peker også på et «regulatorisk overheng» i sektoren, ettersom gjennomgangen av stortingsmeldingen om akvakultur vil dukke opp igjen om noen år under et venstreorientert flertall.

Innen oppdrett faller Mowi 0,6 prosent, Salmar er ned 1,2 prosent og Grieg Seafood faller 0,9 prosent. Lerøy-aksjen er uendret.

Bevegelser

SB1 Markets har nedgradert Solstad Offshore fra kjøp til hold, og gjentar kursmålet på 60 kroner. Aksjen faller 3,4 prosent til 54,20 kroner.

Dagens største taper er Airthings , hvor styret på mandag varslet at det vil foreslå en tidligere varslet rettet emisjon på 105 millioner kroner til en kurs 0,1 kroner. Emisjonen skal være fullt ut garantert av et konsortium av 11 eksisterende aksjonærer.

Selskapet skal avholde ekstraordinær generalforsamling den 30. september for å godkjenne emisjonen. Airthings-aksjen faller 27,6 prosent.

Blant de mest mest omsatte faller Kongsberg Gruppen 2,7 prosent, og DNB faller 0,3 prosent. Samtidig stiger Gjensidige 0,7 prosent.

EAM Solar la tirsdag frem sine andrekvartalstall. Der hadde det en omsetning på 0,4 millioner euro, ebit på minus 0,07 millioner og en bunnlinje på minus 0,14 millioner. Aksjen raser 15,6 prosent.

Ellers kan det meldes at etter ti år i sjefsstolen har Obos-sjefen Daniel Siraj gitt beskjed om at han ønsker og gi seg. Prosessen med å finne erstatteren er satt i gang, melder selskapet.