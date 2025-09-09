Microsoft-avtale sender AI-aksje opp 50 prosent

Mandag steg Nasdaq til ny rekordnotering. Et minutt etter at tirsdagens handel tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent, mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,06 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,9 prosent til 15,40.

Oppdatert klokken 16.10: Sysselsettingsveksten i USA i perioden april 2024 til og med mars 2025 nedrevideres nå med 911.000 personer. Dow Jones faller 0,1 prosent, mens Nasdaq og S&P 500 stiger 0,1 prosent.

Rally

Det Amsterdam-baserte teknologiselskapet Nebius Group stiger 50 prosent på New York-børsen etter at selskapet har offentliggjort en flerårig avtale med Microsoft verdt 19,4 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Nebius, som ble utskilt fra den russiske internettgiganten Yandex i 2023, leverer grafikkprosessorer som brukes til å trene AI-modeller.

Resultatsesongen går mot slutten

«Resultatsesongen for 2. kvartal, som nå nærmer seg slutten, har vist solide tall: inntjeningen har holdt seg oppe, og flere selskaper rapporterer gode vekstutsikter til tross for betydelig geopolitisk usikkerhet. Dette har gitt et viktig fundament for videre kursstøtte», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Rentekutt

Det er liten tvil om at den amerikanske sentralbanken kommer til å kutte renten i september, og DNB Carnegie understreker at diskusjonen har dreid seg mot størrelsen på rentekuttet.

«Blir det en ordinær «kvarting», eller vil sentralbanken kutte med et halvt prosentpoeng? Markedet priser i øyeblikket inn 13 prosent sannsynlighet for det sistnevnte. Et argument for det er at sysselsettingstallene som var tilgjengelige da Fed lot være å kutte renten i juli, med ni mot to stemmer, har blitt markert nedrevidert i ettertid», skriver DNB Carnegie i en rapport.