Gruveaksjer til himmels

Anglo American og Teck Resources var blant tirsdagens børsvinnere, med en kursoppgang på henholdsvis 9 prosent og 14 prosent. De to gruvegigantene har besluttet å slå seg sammen, og det nye konsernet blir kalt Anglo Teck. Til sammen har de en børsverdi på mer enn 50 milliarder dollar, og minst 70 prosent av inntektene vil komme fra kobberproduksjon. Et mål er å oppnå årlige besparelser på rundt 800 millioner dollar innen fire år. Hovedkontoret blir i Vancouver i Canada.



Også Novartis tar «strategiske grep». Det sveitsiske legemiddelselskapet skal betale 1,4 milliarder dollar i kontanter for amerikanske Tourmaline Bio, som ved halv fem-tiden hadde fått et kursløft på 58 prosent. Kjøperens aksjekurs svekket seg samtidig med mindre enn 1 prosent. Oppkjøpet skyldes hovedsakelig at Novartis ønsker å få tilgang til Tourmalines biotekmedikament for behandling av en hjerte- og karsykdom.



For svenske Saab ble nedturen på nesten 3 prosent. Barclays tok opp dekning av aksjen med en «undervekt»-anbefaling. Banken mener markedet overvurderer utsiktene for den europeiske våpensektoren, og kursmålet på 395 svenske kroner er rundt 20 prosent lavere enn dagens nivå.



I USA fortsetter AI-bølgen å drive aksjekursene høyere. Tirsdag ettermiddag var Nebius Group opp med mer enn 38 prosent, som følge av at selskapet har sikret en kjempekontrakt med Microsoft. Nebius er i ferd med å bygge et enormt datasenter i delstaten New Jersey, og Microsoft skal betale minst 17 milliarder dollar over fem år for ulike kunstig intelligens-relaterte produkter og tjenester.

Også oljeaksjer gjorde det bra, som følge av at oljeprisen bykset med godt over 1 prosent. Årsaken var opptil ti eksplosjoner i Doha, der Israel forsøker å myrde høytstående Hamas-medlemmer. Angrepene bidrar til at det neppe blir fred i Midtøsten med det første, og dermed sås det også tvil om det fremtidige tilbudet av olje i markedet.