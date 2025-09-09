Saken oppdateres

Dagen etter stortingsvalget steg hovedindeksen på Oslo Børs med 0,5 prosent, til 1.641 poeng.

Oljeprisen steg også, hvor nordsjøoljen Brent ved stenging hadde steget 1,4 prosent til 67 dollar siden midnatt. Den lettere WTI-oljen steg 1,4 prosent til 63,10 dollar. Prisen på TTF-gassen falt 0,8 prosent, til 32,80 euro pr. megawatt.

Blant de største oljeselskapene steg Equinor 0,9 prosent, Aker BP klatret 1,9 prosent, mens Vår Energi var opp 2,2 prosent.

Samtidig falt Frontline 2,1 prosent, mens BW LPG steg 2 prosent og Hafnia klatret 0,5 prosent. MPCC steg 0,5 prosent.

Laksefall

Stortingsvalget endte som ventet, noe Pareto-analytiker Henrik Longva Knutsen mener er svakt negativt for sjømatsektoren.

«For det første begrenser det muligheten for en redusert lakseskatt, der SV, Rødt og MDG i stedet presser på for strengere reguleringer og mer beskatning», skriver analytiker Knutsen i en oppdatering. Han peker også på et «regulatorisk overheng» i sektoren, ettersom gjennomgangen av stortingsmeldingen om akvakultur vil dukke opp igjen om noen år under et venstreorientert flertall.

Innen oppdrett falt Mowi 0,6 prosent, Salmar endte ned 0,9 prosent, mens Grieg Seafood steg 0,2 prosent. Lerøy-aksjen steg 0,4 prosent.

Bevegelser

SB1 Markets har nedgradert Solstad Offshore fra kjøp til hold, og gjentok kursmålet på 60 kroner. Aksjen falt 2,7 prosent til 54,60 kroner.

Dagens største taper var Airthings , hvor styret på mandag varslet at det vil foreslå en tidligere varslet rettet emisjon på 105 millioner kroner til en kurs 0,1 kroner. Emisjonen skal være fullt ut garantert av et konsortium av 11 eksisterende aksjonærer.

Selskapet skal avholde ekstraordinær generalforsamling den 30. september for å godkjenne emisjonen. Airthings-aksjen falt 31,9 prosent på tirsdag.

Blant de mest mest omsatte falt Kongsberg Gruppen 1,6 prosent, mens DNB steg 0,1 prosent. Samtidig steg Gjensidige 0,6 prosent.

EAM Solar la tirsdag frem sine andrekvartalstall. Der hadde det en omsetning på 0,4 millioner euro, ebit på minus 0,07 millioner og en bunnlinje på minus 0,14 millioner. I etterkant raste aksjen raste 25 prosent.

Ellers kan det meldes at etter ti år i sjefsstolen har Obos-sjefen Daniel Siraj gitt beskjed om at han ønsker og gi seg. Prosessen med å finne erstatteren er satt i gang, melder selskapet.