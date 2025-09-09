Klokken 20 står Dow Jones opp 0,45 prosent til rundt 45.718 poeng, mens S&P 500 stiger 0,20 prosent til 6.508 poeng. Nasdaq stiger 0,17 prosent til 21.836 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 0,07 prosent til 15,12. Renten på tiårige amerikanske statsrenter stiger til rundt 4,08 prosent. Trettiåringen stiger til 4,72 prosent.

Bitcoin faller 1,23 prosent og handles nå rundt 110.960 dollar. Ethereum faller 1,26 prosent til 4.284 dollar.

Statsobligasjoner mistet fart ettersom investorer så forbi nedjusteringen i amerikanske sysselsettingstall i forkant av inflasjonstall som vil sette markedets tro på rentekutt fra Federal Reserve på prøve.

Fallet i obligasjonskursene sendte rentene oppover over hele rentekurven, etter en oppgang som har vart i fire dager. S&P 500 vaklet nær rekordnivåene, mens konjunkturfølsomme deler av markedet presterte svakere. Apple falt i forkant av selskapets produktevent. Oljeprisen steg etter et israelsk angrep i Qatar, noe som igjen vekket frykt for en eskalering av konflikten i Midtøsten. Gullprisen steg til rekordnivå.

Svake jobbtall skremmer investorer

Bekymringer blant investorer for at økonomien kanskje ikke står seg like godt som tidligere antatt, ble forsterket tirsdag etter at Bureau of Labor Statistics oppdaterte sine sysselsettingstall for de tolv månedene frem til og med mars.

Oppdateringen innebar en nedjustering av den totale veksten i antall jobber i perioden med hele 911.000. Ikke bare lå revisjonene i øvre sjikt av hva Wall Street hadde forventet, men de var også de største som er registrert siden målingene startet i 2002.

Dette rører seg på Wall Street

Apple handler handler ned 0,53 prosent etter oppstart av sitt største produklanserings-arrangement for året i kveld, hvor selskapet etter planen skal avduke den nye iPhone 17-serien, nye smartklokker og ny modell AirPods i forkant av høytidssesongen.

Les mer om det her.

Videopresentasjonen som har fått slagordet «awe dropping» starter klokken 19 norsk tid.

Nvidia er handler uten store kursbevegelser i dag etter de har lansert en ny chip som er spesiallaget for generativ video og kunstig intelligens. Den nye brikken, kalt Rubin CPX, er utviklet for å håndtere ekstremt krevende oppgaver som programmering med millioner av tokens og avansert videogenerering.

Boeing er ned 0,7 prosent etter de leverte 57 passasjerfly i august, selskapets beste resultat for måneden siden 2018, i det som er det siste tegnet på en stabilisering i fabrikkdriften, ettersom den amerikanske flyprodusenten tar sikte på høyere produksjonstakt.

Buffetts nye juvel UnitedHealth er opp nesten 8 prosent i tirsdag, etter at selskapet opplyste i en børsmelding at det forventer at de fleste av medlemmene vil være tilknyttet høyt rangerte Medicare-forsikringsordninger neste år i USA.

Aksjene i Nebius Group NV skjøt opp 50 prosent etter at selskapet inngikk en avtale med Microsoft om infrastruktur for kunstig intelligens, verdt opptil 19,4 milliarder dollar.