(Saken oppdateres)
Apple viste tirsdag frem iPhone 17 i fem nye farger: Lavender, Mist Blue, Black, White og Sage. Skjermen er økt til 6,3 tommer, og får nå 120 Hz bildefrekvens, en funksjon Apple kaller ProMotion. Lysstyrken er økt til 3.000 nits, og skjermen skal være tre ganger mer motstandsdyktig mot riper, takket være nye skjermtype kalt Ceramic Shield 2.
Telefonen drives av den nye A19-prosessoren, som skal være 20 prosent raskere enn forgjengeren. Batteritiden er forbedret med opptil åtte timer ved videoavspilling, og ladingen skal være raskere, uten at Apple oppgir tall.
Kameraene har også fått en solid oppgradering: Ultravidvinkelkameraet løftes fra 12 til 48 megapiksler, på linje med hovedkameraet. Frontkameraet får ny sensor og bredere utsnitt, samt bedre videostabilisering og automatisk ansiktsfølging.
Basislagringen er nå 256 GB.
Helt ny iPhone modell
Apple lanserer også iPhone 17 Air, en helt ny modell som skal være den tynneste mobilen de har laget, og skal være det selskapet omtaler som sin mest robuste telefon til nå. Modellen er bare 5,6 millimeter tykk, med 6,5 tommers skjerm, 3.000 nits lysstyrke og ProMotion. Også denne får Ceramic Shield 2, på både for- og baksiden og Apple lover «forbløffende batteritid» kombinert med ytelse på Pro-nivå.
Mobilen er i følge Tim Cook, adm. direktør i Apple "Helt ulikt alt du har holdt i hendene før".
iPhone 17 Pro
Pro-modellene er bygget opp fra bunnen av, ifølge Apple. Et nytt design i aluminium erstatter titan, og gir både lavere vekt og bedre varmehåndtering. Dette gjør det også mulig å plassere det største batteriet som hittil er brukt i en iPhone. Modellene med kun eSIM får nå inntil 39 timers videoavspilling.
Et nytt termisk system, inkludert Apple-utviklet dampkammer, skal bidra til jevnere ytelse over tid. Ifølge selskapet yter telefonen 40 prosent bedre enn forgjengeren ved vedvarende belastning.
Både front og bakside har nå Ceramic Shield, sistnevnte i stedet for glass. Skjermen har også fått et nytt, mattere belegg.
Kamerasystemet er oppgradert med tre 48 MP Fusion-kameraer og bedre bildeprosessering. Telelinsa gir nå opptil 8x tapsfri zoom (tilsvarende 200 mm), og den nye sensoren er 56 prosent større enn før, noe som skal gi bedre lys og skarphet.
Apple hevder at iPhone 17 Pro tilsvarer «åtte profflinser i lomma».
Nye AirPods
Apple lanserer tredje generasjon AirPods Pro, med helt ny akustisk arkitektur, bedre bass og romfølelse, og dobbelt så god støydemping som forgjengeren. Sammenliknet med første generasjon er dempingen nå fire ganger så kraftig. Apple kaller det «verdens beste støydemping» i ørepropper.
Nytt er også Apple Intelligence-funksjon med sanntidsoversettelse direkte i øret. En ny gest starter oversettelsen, og svarene dine vises og kan leses opp på det aktuelle språket.
Designet er justert for bedre passform, og det følger med fem størrelser på skumtupper. Vanntettingen er oppgradert til IP57.
Proppene får nå pulsmåler og støtter sporing av 50 treningsformer via iPhone. Også tredjepartsapper får tilgang til dataene. Batteritiden er økt fra seks til åtte timer. Prisen forblir 249 dollar i USA, trolig 2.990 kroner her hjemme.
Tre nye klokkemodeller
Apple Watch 11 er blitt mer robust, har fått 5G og mer energieffektiv mobilkommunikasjon. En ny funksjon kan varsle om høyt blodtrykk, og en ny søvnscore gir bedre innsikt i søvnkvalitet.
Batteritiden er samtidig økt til 24 timer.
Innstegsmodellen Apple Watch SE 3 får ny systembrikke, alltid på-skjerm og søvnapnédeteksjon. Klokken har nå også egen høyttaler og beholder batteritiden på 18 timer.
Tredje generasjon av toppmodellen Apple Watch Ultra 3 får større og mer effektiv skjerm med LTPO3 og OLED. Alltid på-modus er forbedret med hyppigere oppdatering uten å bruke mer strøm.
Klokken får 5G og støtte for satellitt-kommunikasjon i områder uten mobildekning. To års nød-SOS er inkludert. Batteritid: Inntil 42 timer.