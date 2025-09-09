(Saken oppdateres)

Apple viste tirsdag frem iPhone 17 i fem nye farger: Lavender, Mist Blue, Black, White og Sage. Skjermen er økt til 6,3 tommer, og får nå 120 Hz bildefrekvens, en funksjon Apple kaller ProMotion. Lysstyrken er økt til 3.000 nits, og skjermen skal være tre ganger mer motstandsdyktig mot riper, takket være nye skjermtype kalt Ceramic Shield 2.

Telefonen drives av den nye A19-prosessoren, som skal være 20 prosent raskere enn forgjengeren. Batteritiden er forbedret med opptil åtte timer ved videoavspilling, og ladingen skal være raskere, uten at Apple oppgir tall.

Kameraene har også fått en solid oppgradering: Ultravidvinkelkameraet løftes fra 12 til 48 megapiksler, på linje med hovedkameraet. Frontkameraet får ny sensor og bredere utsnitt, samt bedre videostabilisering og automatisk ansiktsfølging.

Basislagringen er nå 256 GB.

Helt ny iPhone modell

Apple lanserer også iPhone 17 Air, en helt ny modell som skal være den tynneste mobilen de har laget, og skal være det selskapet omtaler som sin mest robuste telefon til nå. Modellen er bare 5,6 millimeter tykk, med 6,5 tommers skjerm, 3.000 nits lysstyrke og ProMotion. Også denne får Ceramic Shield 2, på både for- og baksiden og Apple lover «forbløffende batteritid» kombinert med ytelse på Pro-nivå.

Mobilen er i følge Tim Cook, adm. direktør i Apple "Helt ulikt alt du har holdt i hendene før".

NY MODELL: Apple lanserte tirsdag kveld iPhone 17 AIR Apple

iPhone 17 Pro

Pro-modellene er bygget opp fra bunnen av, ifølge Apple. Et nytt design i aluminium erstatter titan, og gir både lavere vekt og bedre varmehåndtering. Dette gjør det også mulig å plassere det største batteriet som hittil er brukt i en iPhone. Modellene med kun eSIM får nå inntil 39 timers videoavspilling.

Et nytt termisk system, inkludert Apple-utviklet dampkammer, skal bidra til jevnere ytelse over tid. Ifølge selskapet yter telefonen 40 prosent bedre enn forgjengeren ved vedvarende belastning.

Både front og bakside har nå Ceramic Shield, sistnevnte i stedet for glass. Skjermen har også fått et nytt, mattere belegg.