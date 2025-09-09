JPMorgan-sjef Jamie Dimon mener ferske jobbtall fra myndighetene bekrefter at den amerikanske økonomien er i ferd med å svekkes, ifølge CNBC.

I intervjuet med CNBC viser JPMorgan sjef Jamie Dimon til at Arbeidsdepartementet tirsdag offentliggjorde en kraftig nedjustering av sysselsettingstallene. Dataene viser 911.000 færre jobber enn tidligere rapportert for perioden frem til mars 2025, den største revisjonen på over 20 år.

– Jeg tror økonomien svekkes. Om det betyr at vi er på vei mot resesjon, eller bare en nedkjøling, vet jeg ikke, sa Dimon

Revisjonen følger etter at veksten i arbeidsmarkedet nesten stanset opp i juli, med kun 73.000 nye jobber. August-tallene viste enda svakere utvikling, med bare 22.000 nye jobber. Dagen etter juli-rapporten sparket president Donald Trump sjefen for Bureau of Labor Statistics.

Dimon peker på at banken har tilgang til omfattende data om forbrukere, selskaper og handel. Han sier folk fortsatt har jobb og bruker penger, men at tilliten kan være svekket.

– Det er mange forskjellige faktorer i økonomien akkurat nå. Vi må bare vente og se, ifølge Dimon.

Han mener det er sannsynlig at den amerikanske sentralbanken kutter styringsrenten i neste møte, men at det trolig ikke vil ha stor effekt på økonomien.

– Det vil antakelig ikke være særlig betydningsfullt, ifølge Dimon.