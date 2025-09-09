Wall Street endte i grønt: Apple straffet etter storlansering

Wall Street holder seg på rekordnivåer. Dow Jones steg 0,43 prosent til 45.711 poeng, S&P 500 økte 0,25 prosent til 6.511 poeng, og Nasdaq endte opp 0,37 prosent til 21.879 poeng.
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, steg 0,20 prosent til 15,14.
Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,07 prosent. Trettiåringen steg til 4,71 prosent.
WTI-oljen steg 0,75 prosent til 62,73 dollar etter et israelsk angrep i Qatar, noe som igjen vekket frykt for en eskalering av konflikten i Midtøsten. Til sammenligning sto oljeprisen i 63,10 dollar ved stengetid for Oslo Børs. Gullprisen steg til rekordnivå intradag, men falt senere tilbake til 3.674 dollar pr. unse.
Bitcoin falt 0,75 prosent og handles nå rundt 111.289 dollar.
Kraftig nedjustering
Bekymringer blant investorer for at økonomien kanskje ikke står seg like godt som tidligere antatt, ble forsterket tirsdag ettermidag da Bureau of Labor Statistics oppdaterte sine sysselsettingstall for de tolv månedene frem til og med mars.
Oppdateringen innebar en nedjustering av den totale veksten i antall jobber i perioden med hele 911.000. Ikke bare lå revisjonene i øvre sjikt av hva Wall Street hadde forventet, men de var også de største som er registrert siden målingene startet i 2002.
– Vi har sett estimater som tydet på kutt på mellom 400.000 og 700.000 personer, så dette var klart mer enn ventet, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Finansavisen.
– Men så svake tall som dette holder spekulasjonen om et dobbeltkutt fra Fed i live, sier han.
JPMorgan-sjef Jamie Dimon sier den amerikanske økonomien er i ferd med å svekkes.
– Om det betyr at vi er på vei mot resesjon, eller bare en nedkjøling, vet jeg ikke, sier han.
Slik gikk det med de såkalte Magnificent 7-aksjene: Microsoft steg 0,04 prosent, Tesla steg 0,16 prosent, Alphabet endte opp hele 2,47 prosent, Amazon steg 1,02 prosent, og Meta endte opp 1,78 prosent.
Nvidia lanserte en ny chip som er spesiallaget for generativ video og kunstig intelligens. Den nye brikken, kalt Rubin CPX, er utviklet for å håndtere ekstremt krevende oppgaver som programmering med millioner av tokens og avansert videogenerering. Aksjen steg 1,46 prosent til 170,76 dollar pr. aksje.
Tirsdag kveld lanserte også Apple nye produkter. Selskapet kunne melde om en rekke nye produkter, inkludert nye iPhone-modeller, oppdaterte AirPods og tre nye Apple Watch-varianter.
Til tross for dette ble aksjen sendt ned 1,48 prosent til 234,35 dollar. Dermed var Apple den eneste Mag-7 aksjen som falt tirsdag.
Boeing endte ned 0,61 prosent til 229,55 dollar etter de leverte 57 passasjerfly i august, selskapets beste resultat for måneden siden 2018, i det som er det siste tegnet på en stabilisering i fabrikkdriften, ettersom den amerikanske flyprodusenten tar sikte på høyere produksjonstakt.
Buffetts nye juvel UnitedHealth steg hele 8,72 prosent til 348,18 dollar, etter at selskapet opplyste i en børsmelding at det forventer at de fleste av medlemmene vil være tilknyttet høyt rangerte Medicare-forsikringsordninger neste år i USA.
Aksjene i Nebius Group NV skjøt opp 49,42 prosent til 95,72 dollar etter at selskapet inngikk en avtale med Microsoft om infrastruktur for kunstig intelligens, verdt opptil 19,4 milliarder dollar.