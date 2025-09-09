Wall Street endte i grønt: Apple straffet etter storlansering

Wall Street holder seg på rekordnivåer. Dow Jones steg 0,43 prosent til 45.711 poeng, S&P 500 økte 0,25 prosent til 6.511 poeng, og Nasdaq endte opp 0,37 prosent til 21.879 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, steg 0,20 prosent til 15,14.

Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,07 prosent. Trettiåringen steg til 4,71 prosent.

WTI-oljen steg 0,75 prosent til 62,73 dollar etter et israelsk angrep i Qatar, noe som igjen vekket frykt for en eskalering av konflikten i Midtøsten. Til sammenligning sto oljeprisen i 63,10 dollar ved stengetid for Oslo Børs. Gullprisen steg til rekordnivå intradag, men falt senere tilbake til 3.674 dollar pr. unse.

Bitcoin falt 0,75 prosent og handles nå rundt 111.289 dollar.

Kraftig nedjustering

Bekymringer blant investorer for at økonomien kanskje ikke står seg like godt som tidligere antatt, ble forsterket tirsdag ettermidag da Bureau of Labor Statistics oppdaterte sine sysselsettingstall for de tolv månedene frem til og med mars.

Oppdateringen innebar en nedjustering av den totale veksten i antall jobber i perioden med hele 911.000. Ikke bare lå revisjonene i øvre sjikt av hva Wall Street hadde forventet, men de var også de største som er registrert siden målingene startet i 2002.

– Vi har sett estimater som tydet på kutt på mellom 400.000 og 700.000 personer, så dette var klart mer enn ventet, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Finansavisen.