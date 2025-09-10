Børsene stiger i Tokyo og Hongkong

I kjølvann av oppgangen på Wall Street, stiger børsene i Asia bredt onsdag morgen.

I Japan styrkes Nikkei 0,66 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,50 prosent.

Apple lanserte tirsdag kveld nye produkter, og giganten kunne melde om blant annet nye iPhone-modeller, oppdaterte AirPods og tre nye Apple Watch-varianter.

Asiatiske tech-selskapene i Apples forsyningskjede styrkes etter lanseringen, til tross for at Apple selv falt 1,48 prosent på Wall Street. Den Taiwan-baserte iPhone-produsenten Foxconn styrkes nå 0,96 prosent, mens Samsung Electronics er opp 1,47 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,17 prosent, CSI 300 styrkes 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 1,19 prosent.

Ferske tall viser at konsumprisene i Kina falt 0,4 prosent på årsbasis i august, mens økonomene på forhånd hadde ventet et fall på 0,2 prosent.

Produsentprisene falt i samme periode 2,9 prosent. Det var i tråd med forventningene, og en bedring fra fallet på 3,6 prosent i juli.

Kospi i Sør-Korea stiger 1,62 prosent, til det høyeste nivået siden slutten av 2021. Landets sesongjusterte arbeidsledighet steg til 2,6 prosent i august, opp fra 2,5 prosent i juli.

I India er Nifty 50 opp 0,55 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,24 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 1,03 prosent.