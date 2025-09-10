Dette skjer i dag

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Blivakker-gründer Einar Øgrey Brandsdal tjente tidligere over hundre millioner i året . I dag ender konsernet rundt null, og banken strammer inn lånevilkårene.

Årsaken er både tøffere konkurranse fra Googles automatiske prissetting og høyere kostnader. Samtidig må Brandsdal ta ut utbytte for å betale formuesskatt – selv når selskapet ikke tjener penger.

– Det blir veldig krise når jeg i tillegg må betale skatt på penger jeg allerede har betalt skatt for, sier han til Finansavisen.

Næringslivet trygler om skatteforlik etter at Arbeiderpartiet gikk av med seieren i Stortingsvalget.

– En trist dag for Norge, sier Jan Petter Sissener, som tror og håper på skatteforlik. – Det eneste positive er at det er good bye Erna!

Robert Næss lanserer sin egen løsning til skatteforlik.

– Det ville vært å øke bunnfradraget slik at formuesskatten ikke rammer de som ikke har så høy formue. Og det ville vært greit å finne en mekanisme som gjør at formuesskatten går mye ned uten at det synes.

Equinor har fått mye kritikk for sin grønne satsing. Nå kan investeringen i kriserammede Ørsted åpne for noe helt nytt.

Ifølge analytikere i Nordea kan Equinor skille ut fornybardelen, slå den sammen med Ørsted – og la dagens Equinor stå igjen som et rendyrket oljeselskap. Nordea anslår at en slik transaksjon kan løfte aksjekursen med opptil 50 prosent.

– Det passer bedre nå enn noen gang, sier analytiker Sondre Snersrud. Men med dansk stat som største eier i Ørsted, vil det kreve både politisk vilje og industriell tyngde for å lykkes.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om hvordan styringen blir de fire kommende årene.

Statsminister Jonas Gahr Støre får bare 39 prosent «sosialiststemmer» til blokken han skal lede. Resten av styringsflertallet – Senterpartiet og MDG – «er ikke sosialistiske partier», skriver Trygve Hegnar.

Mannen som kan snu opp ned på alt, og stoppe Ap og Gahr Støre, er Trygve Slagsvold Vedum.

«Han passer ikke som løpegutt for Jonas Gahr Støre», skriver han – og minner om at Bondepartiet alltid har vært et næringsparti, ikke et sosialistparti.