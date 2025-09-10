Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Oracle overrasket markedet i går da de, som en av de siste til å legge frem Q2-tall på Wall Street, kunne vise til betydelig oppjusterte prognoser for de kommende årene.

«Etterspørselen etter selskapets tjenester innen cloud infrastructure skjøt fart i kvartalet, drevet av økende behov for datakapasitet knyttet til AI og tunge forretningsapplikasjoner. Dette gir forventninger om høyere inntekter fremover», skriver analytikeren.

«Samtidig står Oracle foran betydelige investeringer for å kunne levere på inngåtte kontrakter. I et kapitalintensivt marked dominert av Amazon, Microsoft og Google vil selskapets evne til å skalere raskt være avgjørende for om prognosene faktisk materialiserer seg i varig inntjening», påpeker Berntsen.

Investorene reagerte umiddelbart og sendte aksjen opp hele 28 prosent i etterhandelen.

«Oppgangen smittet over på andre teknologigiganter, inkludert Nvidia, noe som viser at markedet tolker Oracles signaler som en bekreftelse på den bredere AI-drevne etterspørselsboomen. Likevel gjenstår spørsmålet om Oracle kan bygge en bærekraftig posisjon i et svært konkurranseutsatt segment», skriver analytikeren.

USA

I kjølvann av oppgangen på Wall Street, stiger børsene i Asia bredt onsdag morgen.

I Japan styrkes Nikkei 0,66 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,50 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,17 prosent, CSI 300 styrkes 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 1,19 prosent.

Ferske tall viser at konsumprisene i Kina falt 0,4 prosent på årsbasis i august, mens økonomene på forhånd hadde ventet et fall på 0,2 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 0,96 prosent til 67,03 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,99 prosent på 63,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Wall Street holder seg på rekordnivåer. Dow Jones steg 0,43 prosent til 45.711 poeng, S&P 500 økte 0,25 prosent til 6.511 poeng, og Nasdaq endte opp 0,37 prosent til 21.879 poeng.

Nvidia lanserte en ny chip som er spesiallaget for generativ video og kunstig intelligens. Den nye brikken, kalt Rubin CPX, er utviklet for å håndtere ekstremt krevende oppgaver som programmering med millioner av tokens og avansert videogenerering. Aksjen steg 1,46 prosent til 170,76 dollar pr. aksje.

Tirsdag kveld lanserte også Apple nye produkter. Selskapet kunne melde om en rekke nye produkter, inkludert nye iPhone-modeller, oppdaterte AirPods og tre nye Apple Watch-varianter.

Til tross for dette ble aksjen sendt ned 1,48 prosent til 234,35 dollar. Dermed var Apple den eneste Mag-7 aksjen som falt tirsdag.

Oslo Børs

Dagen etter stortingsvalget steg hovedindeksen på Oslo Børs med 0,5 prosent, til 1.641 poeng.