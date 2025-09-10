Ser solid oppsidemulighet

ABG Sundal Collier og Morgan Stanley ser oppsidemuligheter for markedsplassaksje, mens DNB Carnegie oppjusterer treningssenterselskap. 

Publisert 10. sep.
OPPJUSTERER: Analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier.  Foto: Thomas Bjørnflaten
William Bugge
Journalist
Sabler ned kursmålet…
