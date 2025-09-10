Erkefiende kjøpte monsterkrav: – Betal eller gå konkurs
Henning Solberg trodde kjempelånet til Morten Østberg forsvant da Østbergs gikk konkurs. Men nå har erkefiende Ramiz Safdar kjøpt kravet fra boet på 22,6 millioner. – Betal eller gå konkurs, sier Safdar.
Publisert 10. sep. | Oppdatert 11. sep.
GJENOPPSTÅTT FRA DE DØDE: Fire år etter at Østbergs AS gikk konkurs har gamle lån gjenoppstått, og Henning Solberg fått krav om å gjøre opp kjempelånene han tok opp for rundt ti år siden. Foto: Ivan Kverme