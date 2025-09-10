Oslo Børs stiger onsdag formiddag.

Kl. 10.41 står hovedindeksen i 1.645,43, opp 0,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Uro

Dagens foreløpig mest omsatte er forsvarsaksjen Kongsberg Gruppen, som styrkes 3,41 prosent til 304,60 kroner.

Polen skjøt i natt ned en rekke russiske droner over eget territorium. De har nå bedt Nato om at artikkel 4 av Atlanterhavspakten, som sier at partene skal rådslå med hverandre når noens territoriale ukrenkelighet er truet, iverksettes.

«I natt i Polen så vi den mest alvorlige krenkelsen av et luftrom i Europa fra Russland siden krigen startet, og indikasjoner tyder på at det var med vilje, ikke et uhell. Russlands krig trappes opp, den tar ikke slutt», skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på X.

De andre forsvarsaksjene på Oslo Børs, Kitron og Norbit, stiger henholdsvis 1,61 prosent til 59,80 kroner og 2,60 prosent til 197,20 kroner.

Shipping og laks

Flere av shippingaksjene faller onsdag morgen. Höegh Autoliners er ned 1,86 prosent til 110,90 kroner, mens MPC Container Ships svekkes 3,12 prosent til 18,03 kroner. BW LPG faller 0,83 prosent til 156,00 kroner.

Etter flere dager med kraftig oppgang falt VLCC-ratene i går 8,6 prosent, ifølge Fearnleys. Det sendte Frontline ned for første gang på fem dager, og onsdag svekkes aksjen ytterligere 0,76 prosent til 221,30 kroner.

Det var tirsdag bred nedgang blant oppdrettsaksjene, etter at den rødgrønne siden gikk seirende ut av stortingsvalget. I dag har imidlertid stemningen snudd. Mowi er nå opp 2,23 prosent til 210,80 kroner, Grieg Seafood styrkes 3,12 prosent til 71,10 kroner, mens Lerøy Seafood klatrer 2,81 prosent til 49,80 kroner.

Andre bevegelser

Morgan Stanley oppjusterer sitt kursmål på Vend Marketplaces fra 400 til 415 kroner. Aksjen styrkes 2,24 prosent til 401,80 kroner.

Ulf Huse trakk frem Aker Horizons som en opsjon på neste Røkke-satsing – nå har han solgt seg helt ut av aksjen. Aker Horizons-aksjen stiger likevel 0,95 prosent til 0,43 kroner.

EAM Solar la tirsdag frem sine andrekvartalstall. Der hadde det en omsetning på 0,4 millioner euro, ebit på minus 0,07 millioner og en bunnlinje på minus 0,14 millioner. I etterkant raste aksjen raste 25 prosent, og onsdag fortsetter den ned ytterligere 33,65 prosent til 1,59 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 0,87 prosent til 66,96 dollar fatet, mens den ble omsatt for 67,00 dollar ved børsslutt i Oslo tirsdag. WTI-oljen stiger 0,89 prosent på 63,19 dollar fatet.

Equinor faller 0,70 prosent til 241,50 kroner. Analytikere mener nå at giganten kan stige 50 prosent om de skiller ut sin grønne satsning.

– Det passer bedre nå enn noen gang tidligere, sier Nordea-analytiker Sondre Snersrud til Finansavisen.

Aker BP er ned 1,21 prosent til 245,00 kroner, mens Vår Energi svekkes 0,95 prosent til 33,32 kroner.