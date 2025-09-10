Deloitte får bot av Finanstilsynet

I perioden 4. til 22. november i fjor gjennomførte Finanstilsynet et tilsyn med Deloitte for å kontrollere om revisjonsvirksomheten drives i samsvar med reglene.

Tilsynet skal ha funnet manglende etterlevelse av lover og forskrifter, og varslet 2. juni at selskapet ville få et overtredelsesgebyr.

Nå er det konkludert med at gebyret vil komme på fire millioner kroner. Deloitte kan klage på vedtaket innen fristen på tre uker.

Flere forhold som ble avdekket under tilsynet viser svakheter i kvalitetsstyringen knyttet til prosesser for å identifisere, analysere og korrigere feil og svakheter i internkontrollen, opplyses det.

Revisjonsforetaket har ikke i tilstrekkelig grad påsett at kvalitetsstyringssystemet har virket etter hensikten.