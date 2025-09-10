Klarna: Verdsettes til 151 mrd. før børsdebut

Når Klarna går på børs i USA onsdag, skjer det til en verdsettelse på litt over 15 milliarder dollar. Det blir sett på som en milepæl for det svenske fintech-selskapet etter at tollrelatert markedsuro tidligere stanset planene om å gå på børs, skriver Financial Times.

Totalt blir selskapet priset til 15,2 milliarder dollar, drøyt 151 milliarder kroner, etter at selskapet satte prisen til 40 dollar per aksje – over den annonserte rammen på 35–37 dollar.

Ifølge FT hentet Klarna inn i underkant av 1,4 milliarder dollar i en emisjon som var 26 ganger overtegnet.

Betalingsselskapet var ett av flere som satte sine børsplaner på pause tidligere i år, etter at USAs president Donald Trumps omfattende tollkunngjøringer i april skapte uro i markedene.

IPO-markedet i USA har siden tatt seg opp, med noteringer av blant annet Figma og kryptobørsen Bullish, som begge hentet over 1 milliard dollar, ifølge FT.

Les også Gigantfusjon: Blir en av verdens største Anglo American og kanadiske Teck Resources fusjonerer og danner et av verdens største råvareselskaper. Avtalen markerer en av de største gruvefusjonene på mer enn ti år.

Tapte over 500 mill.

Klarna var tidlig ute med «kjøp nå, betal senere»-løsninger, som har vokst kraftig i popularitet, særlig i USA. Forretningsmodellen har samtidig møtt kritikk for å oppmuntre til uansvarlig lånebruk. I fjor kom 13,6 prosent av inntektene fra ulike gebyrer når kunder utsatte eller misset betalinger.

Selskapet prøver nå å utvikle seg til en bred digital bank. Det har lansert debetkort, øker satsingen på tradisjonelle lån og signaliserer ambisjoner innen krypto, ifølge FT.

I andre kvartal fikk Klarna et netto­tap på 53 millioner dollar, opp fra 1 millioner dollar samme periode året før. Samtidig steg inntektene 21 prosent til 823 millioner dollar.

Verdsettelsen er langt under toppnivået i 2021, da en Softbank-ledet emisjon løftet Klarna til 46 milliarder dollar og gjorde selskapet til Europas mest verdifulle oppstartsselskap. Året etter falt verdien til 6,7 milliarder dollar som følge av renteoppgang og investorflukt fra ulønnsomme teknologiselskaper.