– Vi kjøpte Argentum med lommeboken, men også med hjertet, sier Espen Galtung Døsvig.
Argentum Fondsinvesteringer, som er heleid av staten, har inngått avtale om å selge forvaltningsvirksomheten til Bergen-baserte EGD Holding for 225 millioner kroner.
Espen Galtung Døsvig er opptatt av å beholde et sterkt finansmiljø i byen og sier at forvaltningsvirksomheten skal fortsette der som i dag etter overtagelsen.
– For finansmiljøet i Bergen er det viktig å beholde det øko-systemet som Argentum representerer lokalt. En annen kjøper ville lett kunnet tenke annerledes og flyttet organisasjonen til Oslo.
– I april snakket du om at EGD skulle bygge opp sitt eget oljefond og at risikoprofilen skulle tas ned?
– Ja, vi har satset mer på kapitalforvaltning og bygd opp EGD Capital som et eget forretningsområde. Argentum passer fint inn i denne strategien.
– Vil det bli endringer i Argentum etter kjøpet?
– Her er det snakk om å finpusse en diamant, sier Galtung Døsvig.
Eget «oljefond»
EGD eies i dag av Espen Galtung Døsvig, som er den fjerde generasjonen som styrer det familieeide selskapet.
Det var hans oldefar, Einar, som i 1907 stiftet aksjeselskapet Einar Galtung Døsvig. Det begynte som et tekstilselskap, men har siden 1990-tallet vendt fokuset mot eiendom og shipping. Deler av gevinstene i shipping er gradvis pløyd inn i kapitalforvaltningen.
I løpet av tre år har EGD Holding levert et samlet overskudd på 2 milliarder kroner. Nå reduserer han risikoprofilen, skrev Finansavisen i april.
«De siste tre-fire årene har gitt oss mulighet til å bygge opp en kapitalforvaltning. Vi bruker eksterne forvaltere og er langsiktige. Dette er EGDs oljefond», sa Galtung Døsvig da.
Kapitalforvaltningen, som inkluderer investeringer i renter, aksjer og private equity, utgjorde ved utgangen av 2024 cirka 1,15 milliarder kroner.
Pluss shipping og eiendom
EGDs portefølje består av shipping, eiendom og finansielle investeringer, med shipping- og eiendomsbena nesten jevnstore målt i verdi.
Medregnet Galtung Døsvigs aksjepost i børsnoterte og Oslo-baserte Klaveness Combination Carriers (KCC), der Bergen-selskapet eier 5,8 prosent, er markedsverdiene i shipping nær 2 milliarder kroner.
Når EGDs deleide eiendomsengasjementer inkluderes utgjør bruttoverdiene i eiendom cirka 1,85 milliarder kroner.
I eiendom har EGD gradvis gått fra å være eiendomsinvestor til også å bli en eiendomsutvikler og sitter i dag med en samlet eiendomsmasse på nær 110.000 kvadratmeter i Bergen.
– Ryddig og markedsmessig
– Vi har lagt vekt på en ryddig og markedsmessig salgsprosess. Målet har vært å få best mulig pris samtidig som vi tar vare på de ansatte og statens investerte kapital. Det har vært god interesse for salget, og vi er fornøyde med resultatet, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
Argentum vil fortsette å forvalte statens investeringsportefølje i en periode på minst syv år, i tillegg til forvaltningen for private investorer.
Verdien av porteføljen Argentum forvalter for staten var 16,4 milliarder kroner ved utgangen av 2024. Dette består av 247 fond med 1.405 selskaper. Statens andel av den totale porteføljen utgjorde om lag 75 prosent.
– Jeg er glad for at EGD Holding har et langsiktig perspektiv, og at de ønsker å beholde og videreutvikle fagmiljøet i Bergen. Dette er et solid grunnlag for fortsatt god ivaretagelse av statens verdier, sier styreleder Bjørn Erik Næss i Argentum.
Saken legges frem for Stortinget i forbindelse med nysalderingen. Gitt Stortingets tilslutning, og nødvendige regulatoriske godkjennelser, er målet å gjennomføre salget innen utgangen av året.