– Vi kjøpte Argentum med lommeboken, men også med hjertet, sier Espen Galtung Døsvig.

Argentum Fondsinvesteringer, som er heleid av staten, har inngått avtale om å selge forvaltningsvirksomheten til Bergen-baserte EGD Holding for 225 millioner kroner.

Espen Galtung Døsvig er opptatt av å beholde et sterkt finansmiljø i byen og sier at forvaltningsvirksomheten skal fortsette der som i dag etter overtagelsen.

– For finansmiljøet i Bergen er det viktig å beholde det øko-systemet som Argentum representerer lokalt. En annen kjøper ville lett kunnet tenke annerledes og flyttet organisasjonen til Oslo.

– I april snakket du om at EGD skulle bygge opp sitt eget oljefond og at risikoprofilen skulle tas ned?

– Ja, vi har satset mer på kapitalforvaltning og bygd opp EGD Capital som et eget forretningsområde. Argentum passer fint inn i denne strategien.

– Vil det bli endringer i Argentum etter kjøpet?

– Her er det snakk om å finpusse en diamant, sier Galtung Døsvig.

Eget «oljefond»

EGD eies i dag av Espen Galtung Døsvig, som er den fjerde generasjonen som styrer det familieeide selskapet.

Det var hans oldefar, Einar, som i 1907 stiftet aksjeselskapet Einar Galtung Døsvig. Det begynte som et tekstilselskap, men har siden 1990-tallet vendt fokuset mot eiendom og shipping. Deler av gevinstene i shipping er gradvis pløyd inn i kapitalforvaltningen.

I løpet av tre år har EGD Holding levert et samlet overskudd på 2 milliarder kroner. Nå reduserer han risikoprofilen, skrev Finansavisen i april.