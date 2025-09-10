Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.648,04 poeng, opp 0,4 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 66,80 dollar, opp 0,6 prosent. Equinor faller 0,5 prosent til 242,10 kroner, Aker BP er ned 0,7 prosent til 246,30 kroner, mens Vår Energi faller 0,5 prosent til 33,47 kroner.

Analytikere mener nå at Equinor kan stige 50 prosent om selskapet skiller ut sin grønne satsning.

– Det passer bedre nå enn noen gang tidligere, sier Nordea-analytiker Sondre Snersrud til Finansavisen. Han og kollega Jørgen Bruaset mener Equinor-aksjen kan legge på seg mellom 65-120 kroner som følge av en slik transaksjon.

EAM Solar la tirsdag frem sine andrekvartalstall, noe som endte med et kursfall på 25 prosent. Selskapet omsatte i perioden for 0,4 millioner euro, fikk et ebit-resultat på minus 0,07 millioner og en bunnlinje på minus 0,1 millioner. Onsdag stuper aksjen ytterligere 25 prosent til 1,80 kroner.

Natt til onsdag skjøt Polen ned en rekke russiske droner over eget territorium. Landet har nå bedt Nato om at artikkel 4 av Atlanterhavspakten, som sier at partene skal rådslå med hverandre når noens territoriale ukrenkelighet er truet, iverksettes.

Forsvarsaksjen Kongsberg Gruppen stiger 3,6 prosent til 305,20 kroner på høyt volum. De andre forsvarsaksjene på Oslo Børs, Kitron og Norbit, stiger henholdsvis 1,4 prosent til 59,70 kroner og 2,5 prosent til 197,20 kroner.

Morgan Stanley oppjusterer sitt kursmål på Vend Marketplaces fra 400 til 415 kroner. Aksjen stiger 1,8 prosent til 400,00 kroner.

Investor Ulf Huse trakk nylig frem Aker Horizons som en opsjon på neste Røkke-satsing – nå har han solgt seg helt ut av aksjen. Aker Horizons-aksjen faller 1,7 prosent til 0,42 kroner.

Hexagon Agility har inngått et strategisk partnerskap med Clean Energy Fuels Corp. og Cummins for å etablere Pioneer Clean Fleet Solutions i Nord-Amerika. Hexagon-aksjen stiger 2,2 prosent til 16,62 kroner.

DNOs produksjon i Kurdistan har fremdeles ikke kommet tilbake til nivået før droneangrepene i sommer. På Pareto Securities' energikonferanse onsdag understreket styreleder Bijan Mossavar-Rahmani, ifølge TDN, at selskapet forventer full gjenoppretting i løpet av de neste ukene. Aksjen stiger 1,1 prosent til 14,70 kroner.