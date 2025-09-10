Foreslår å fjerne grensen for tæpping

Det britiske finanstilsynet (FCA) mener kontaktløse kortbetalinger bør kunne overstige dagens 100-pundsgrense, skriver Reuters.

Tilsynet vil gi kortutstedere frihet til selv å sette grenser, og peker på at større betalinger kan bli mer praktiske for kundene.

Høringen varer til 15. oktober og er ett av rundt 50 tiltak FCA presenterte for statsministeren i januar for å styrke vekst og satse digitalt.

Flere utstedere lar allerede kundene justere egne grenser eller skru av funksjonen helt, samtidig som strengere svindelkontroller er på plass.

– Vi forventer ikke umiddelbare endringer, men selskapene får fleksibilitet til å gjøre betalinger mer praktiske, sier David Geale, FCA-direktør for betalinger og digital finans.

– Folk er fortsatt beskyttet; selv med kontaktløse betalinger vil selskapene refundere pengene hvis kortet brukes til svindel.

I Norge er grensen for kontaktløse kortbetalinger på 500 kroner, som tilsvarer drøyt 37 pund.