Solgte til bekjent av sjefen: Høyere bud ble stoppet
Salget av Argentum kan ha skjedd på billigsalg. Det hevdes av kilder tett på prosessen. – Det er lagt inn indikative bud betydelig høyere enn 225 millioner. Flere budgivere er blitt avvist, eller ikke kommet i posisjon til å by, sier en kilde tett på salgsprosessen.
Publisert 10. sep. | Oppdatert 10. sep.
NOEN DYR ER LIKERE ENN ANDRE: Cecilie Myrseth prioriterte ansatte i Argentum da ny eier skulle finnes. Kjøpere som ville betale mer ble stoppet selv om de indikerte høyere bud. Foto: Stian Lysberg Solum