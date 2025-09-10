En rekke storbanker er i dag ute med nye estimater for S&P 500-indeksen.

JPMorgan og strateg Dubravko Lakos-Bujas advarer mot et kortsiktig fall, men er positive på lengre sikt.

«Etter en av de kraftigste oppgangene på flere tiår, anbefaler vi forsiktighet på kort sikt. Markedet priser inn aggressive rentekutt i en periode hvor inflasjonstallene forventes å øke, investorposisjoneringen er høy, og utviklingen i september–oktober historisk sett er svak,» skriver JPMorgan.

På kort sikt ventes det at S&P 500 vil falle til 6.000–6.200 poeng, fra dagens 6.512. Indeksen ventes å nå 7.000 poeng tidlig i 2026.

«Selv om vi er forsiktige på kort sikt, ser vi et konstruktivt bakteppe for S&P 500 på mellomlang sikt, med akselererende inntjeningsvekst, mindre politisk motvind, lavere renter som støtter forbruk og risikofylte aktiva, og rekordhøye utbetalinger til aksjonærene på rundt 2.000 milliarder dollar,» skriver JPMorgan videre.

Barclays

Barclays forventer at S&P 500 vil ende på 6.450 poeng ved utgangen av 2025, og stige til 7.000 i løpet av 2026.

«Sterk selskapsinntjening og AI-drevet vekst veies opp mot økende risiko i arbeidsmarkedet. Vi inntar en positiv vurdering av hele teknologisektoren og finans, og en nøytral holdning til helse og materialer,» skriver Barclays-strateg Venu Krishna.

Storbanken skriver videre at tolleffekten ser ut til å være mindre negativ enn tidligere fryktet.

Deutsche Bank og Wells Fargo

Deutsche Bank løfter ifølge Bloomberg sitt S&P 500-estimat til 7.000 poeng ved årsslutt 2025, noe som tilsvarer en oppgang på 7 prosent fra dagens nivå.

Strateg Binky Chadha peker på at mesteparten av inflasjonseffekten fra toll allerede har slått ut i dataene. Han viser videre til støtte i aksjemarkedet fra investorposisjonering, bedre enn ventet økonomisk vekst og en svakere dollar.

Wells Fargo Securities-strateg Ohsung Kwon venter en oppgang på 11 prosent til 7.200 poeng innen utgangen av 2026, ifølge Bloomberg.

«Det finnes bobletendenser, men så lenge investeringene i AI (capex) holder seg oppe, bør bullmarkedet fortsette,» skriver Wells Fargo.