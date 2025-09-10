Sjokkerende nyheter sender tech-gigant til ny rekordnotering

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent, Dow Jones er ned 0,2 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,06 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,5 prosent til 14,67.

Oracle-rally

Oracle-aksjen stiger hele 31,5 prosent til rekordhøye 317,50 dollar etter at selskapet presenterte tall for årets regnskapsmessige første kvartal, samtidig som ledelsen kom med gode prognoser for fremtiden. Omsetningen endte på 14,9 milliarder dollar, opp 12 prosent fra året før, mens justert resultat pr. aksje på var på 1,47 dollar (Non-GAAP9), som var én cent lavere enn FactSets konsensus, ifølge Marketwatch.

Adm. direktør Safra Catz beskriver kvartalet som «et fantastisk kvartal», og påpeker at etterspørselen etter Oracle Cloud Infrastructure fortsetter å øke.

«Vi er alle litt i sjokk, på en veldig god måte», er dommen fra analytiker Brad Zelnick i Deutsche Bank, ifølge CNBC.

«Oracle overrasket markedet i går da de, som en av de siste til å legge frem Q2-tall på Wall Street, kunne vise til betydelig oppjusterte prognoser for de kommende årene. Etterspørselen etter selskapets tjenester innen cloud infrastructure skjøt fart i kvartalet, drevet av økende behov for datakapasitet knyttet til AI og tunge forretningsapplikasjoner. Dette gir forventninger om høyere inntekter fremover», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Makro

Produsentprisene i USA falt overraskende med 0,1 prosent i august, sammenlignet med måneden før. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,3 prosent. På årsbasis var produsentprisene opp 2,6 prosent, mens forventningene var på 3,3 prosent.

Fed

«Wall Street fortsatte oppgangen tirsdag. Oppgangen kommer på forventninger om at Federal Reserve vil kutte renten for å motvirke tegn til svakere arbeidsmarked, samtidig som markedet venter på viktige inflasjonstall i morgen som kan sette tonen for neste ukes rentemøte», skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

Nato

Natt til onsdag skjøt Polen ned en rekke russiske droner over eget territorium. Landet har nå bedt Nato om at artikkel 4 av Atlanterhavspakten, som sier at partene skal rådslå med hverandre når noens territoriale ukrenkelighet er truet, iverksettes.