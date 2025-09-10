Oracle opp nær 40 prosent

Inditex var blant onsdagens europeiske børsvinnere, med en kursoppgang på rundt 6 prosent. Konsernet, som blant annet eier Zara-kjeden, meldte om høy etterspørsel mellom 1. august og 8. september. Salget var 9 prosent høyere enn i samme periode året før, justert for valutaendringer. Til sammenligning utgjorde vekste i de foregående seks månedene bare 5,1 prosent. Omsetningen i kvartalet som ble avsluttet 31. juli skuffet derimot. Ledelsen påpekte dessuten at den svakere dollarkursen legger en demper på inntektene fra USA.

Et annet stort europeisk selskap, Novo Nordisk, fikk et kursløft på godt over 2 prosent. Den danske legemiddelprodusenten la frem planer om å senke de årlige kostnadene med rundt 8 milliarder danske kroner, blant annet ved å sparke 9.000 ansatte over hele verden, tilsvarende rundt 11 prosent av dagens bemanning. I tillegg skal organisasjonen strømlinjeformes, noe som også skal gjøre det raskere og lettere å ta viktige beslutninger. De sparte pengene ska investeres i mer forskning og utvikling, særlig innenfor vekstsegmentet diabetes og fedme. På kort sikt vil hele prosessen koste rundt 9 milliarder danske kroner.

På New York-børsen tronet Oracle høyt på avkastningslisten. Aksjen var ved halv fem-tiden opp med utrolige 39 prosent, etter at programvareselskapet meldte om kontrakter verdt 455 milliarder dollar for skybaserte tjenester – mot «bare» 138 milliarder dollar i forrige kvartal. Mye av veksten skyldes høy etterspørsel fra kunstig intelligens-relaterte kunder. Oracle oppjusterte dessuten sitt anslag for veksten i Cloud Infrastructure-segmentet fra 70 prosent til 77 prosent i det inneværende regnskapsåret.

Blant makronyhetene var utviklingen i USAs produsentprisindeks (PPI) mest interessant. Til tross for Trumps nye tollavgifter sank den årlige PPI-veksten til 2,6 prosent i august, fra 3,1 prosent i juli og mot ventet 3,3 prosent. Kjerneversjonen, som ekskluderer mat- og drikkevarer samt energi, falt til 2,8 prosent – også det langt mindre enn økonomenes snittestimat.