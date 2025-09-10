Russisk angrep sendte aksje til værs

Onsdag steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,7 prosent før den sluttet på 1.653,18 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,06 dollar, opp 1,0 prosent. Equinor steg 0,1 prosent til 243,40 kroner, Aker BP gikk opp 0,2 prosent til 248,50 kroner, mens Vår Energi klatret 0,5 prosent til 33,82 kroner.

Analytikere mener nå at Equinor kan stige 50 prosent om selskapet skiller ut sin grønne satsning.

– Det passer bedre nå enn noen gang tidligere, sier Nordea-analytiker Sondre Snersrud til Finansavisen. Han og kollega Jørgen Bruaset mener Equinor-aksjen kan legge på seg mellom 65-120 kroner som følge av en slik transaksjon.

Natt til onsdag skjøt Polen ned en rekke russiske droner over eget territorium. Landet har nå bedt Nato om at artikkel 4 av Atlanterhavspakten, som sier at partene skal rådslå med hverandre når noens territoriale ukrenkelighet er truet, iverksettes. Russlands forsvarsdepartement sier at de ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen, ifølge NTB.

Forsvarsaksjen Kongsberg Gruppen gikk opp 4,2 prosent til 307,00 kroner på høyt volum. De andre forsvarsaksjene på Oslo Børs, Kitron og Norbit, klatret henholdsvis 4,1 prosent til 61,25 kroner og 3,4 prosent til 199,00 kroner.

EAM Solar la tirsdag frem sine andrekvartalstall, noe som endte med et kursfall på 25 prosent. Selskapet omsatte i perioden for 0,4 millioner euro, fikk et ebit-resultat på minus 0,07 millioner og en bunnlinje på minus 0,1 millioner. Onsdag stupte aksjen ytterligere 26,5 prosent til 1,77 kroner.

Morgan Stanley har oppjustert sitt kursmål på Vend Marketplaces fra 400 til 415 kroner. Aksjen gikk opp 0,4 prosent til 394,40 kroner.

Investor Ulf Huse trakk nylig frem Aker Horizons som en opsjon på neste Røkke-satsing – nå har han solgt seg helt ut. Aker Horizons-aksjen falt 3,3 prosent til 0,41 kroner.

DNOs produksjon i Kurdistan har fremdeles ikke kommet tilbake til nivået før droneangrepene i sommer. På Pareto Securities' energikonferanse onsdag understreket styreleder Bijan Mossavar-Rahmani, ifølge TDN, at selskapet forventer full gjenoppretting i løpet av de neste ukene. Aksjen klatret 1,6 prosent til 14,77 kroner.

Hexagon Agility har inngått et strategisk partnerskap med Clean Energy Fuels og Cummins for å etablere Pioneer Clean Fleet Solutions i Nord-Amerika. Hexagon-aksjen gikk opp 0,4 prosent til 16,32 kroner.